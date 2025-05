Leszek Miller: Już widzę, jak chłopcy z Konfederacji odmawiają Kaczyńskiemu

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Sławomir Mentzen stawia warunki swoim byłym kontrkandydatom – Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu. Zaprosił ich na rozmowę na jego kanale YT, podczas której poprosi o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców. Czy faktycznie zamierza przekazać poparcie któremuś z nich?

Leszek Miller: To kolejne dziwactwo kampanii. Mentzen najwięcej teraz korzysta, bo sprawia wrażenie, że może dowolnie przesuwać swój elektorat. A to nieprawda.

Dziwię się, że poważni ludzie, w tym kandydaci, dają się na te gierki nabierać.

Trzaskowski, przyjmując wyzwanie, łapie się ostatniej deski ratunku?

Fakt, że się w takie rzeczy angażuje, to kolejny błąd. Nie wiem, kogo on ma w tym sztabie. Mija kolejny dzień kampanii, a on jest zajęty rozmaitymi negocjacjami, zamiast prowadzić pełnokrwistą kampanię. Jak tak dalej pójdzie, jego szanse na wygraną będą coraz mniejsze.

Adrian Zanderg powiedział w Super Expressie, że „przekazywanie” wyborców jest niepoważne, bo oni nie są niczyją własnością.

Jedynie on w tym wszystkim zachowuje trzeźwość umysłu. Jest poważnym facetem, który wie, że wyborcy mają własny mózg i zrobią, co będą chcieli. Oczywiście, każdy z kandydatów z pierwszej tury może publicznie oświadczyć na kogo zagłosuje 1 czerwca, czy ich elektorat pójdzie tym śladem, to wielki znak zapytania. Trzaskowski i Nawrocki, choć Nawrocki akurat w ogóle mnie obchodzi, bo nie będę na niego głosował, nie powinni oglądać się na żadne układy. Szkoda na to czasu.

Krytycznie ocenia pan działania sztabu Trzaskowskiego. Co poszło nie tak?