Nawrocki i Trzaskowski u Mentzena. Polityk Konfederacji ujawnił nowe informacje

Sławomir Mentzen w pierwszej turze wyborów prezydenckich zajął trzecie miejsce, zdobywając 14,81 proc. głosów, co oznacza, że polityka Konfederacji poparło ponad 2,9 mln wyborców. Pojawiły się pytania, któremu z kandydatów, którzy awansowali do drugiej tury głosowania, Mentzen udzieli swojego poparcia i czy w ogóle zdecyduje się na tego typu deklarację.

Konfrontacja u Mentzena. Wyszedł z propozycją do Trzaskowskiego i Nawrockiego

We wtorek 20 maja polityk Konfederacji wyszedł z propozycją, którą skierował do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. „Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców” – poinformował na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” – czytamy dalej.

Nawrocki i Trzaskowski przyjęli propozycję. Mentzen wskazał terminy rozmów

Jako pierwszy gotowość do rozmowy wyraził Karol Nawrocki. Jak poinformował Sławomir Mentzen, rozmowa z kandydatem, który w wyborach startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, odbędzie się już w najbliższy czwartek o godz. 13:00.

Kilka godzin później polityk Konfederacji poinformował, że dojdzie także do rozmowy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. „Rafał Trzaskowski jak mówi, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu codziennie przypominać. Rozmowa z Trzaskowskim na moim kanale w sobotę o 19” – poinformował Mentzen.

