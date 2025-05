Trzaskowski przyjął wyzwanie Mentzena. Jest jedno „ale”

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025, która odbyła się w ubiegłą niedzielę, zaprezentowano pierwsze sondaże. Pokazują one jasno, że walka kandydata Platformy Obywatelskiej z kandydatem, którego wspiera Prawo i Sprawiedliwość, będzie zacięta – dzieli ich bowiem do kilku procent różnicy głosów.

Sławomir Mentzen, który zajął ostatnie miejsce podium w I turze, zaproponował rozmowę zarówno prezydentowi Warszawy – Rafałowi Trzaskowskiemu, jak i szefowi Instytutu Pamięci Narodowej – Karolowi Nawrockiemu. W ich trakcie kandydaci mają sami przekonać do siebie elektorat konfederaty. Podczas spotkań Mentzen zaproponuje im podpisanie ośmiopunktowej deklaracji. Co na to „wywołani do tablicy”? Na platformie X lider Konfederacji przekazał, że prezes IPN-u jest zainteresowany i będzie z nim rozmawiał w czwartek wczesnym popołudniem. „Do zobaczenia!” – potwierdził w komentarzu Nawrocki. A co z włodarzem stolicy?

„Tak, panie Sławomirze, przyjdę”

20 maja Trzaskowski pojechał na Śląsk – do Sosnowca. Po południu spotkał się z mieszkańcami na placu przed urzędem miejskim. W trakcie przemówienia nawiązał do propozycji kandydata prawicy.

– Mentzen zaprosił mnie na swój kanał [na platformie YouTube – red.], na dyskusję. Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy. Mój konkurent, Nawrocki, powiedział, że podpisze deklarację, którą Mentzen przygotował. Ja nie wiem, co oni w PiS-ie mają z tym podpisywaniem szybko i w ciemno. Już jednego takiego prezydenta mamy. W związku z tym ja (...) nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze. Myślę, że w wielu rzeczach możemy się zgodzić, w kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. I obiecuję również wszystkim swoim konkurentom, swoim przyjaciołom, że jak wygram wybory, to będę się z wami spotykał, będę was słuchał, dlatego że każdy głos się liczy. Ja, w przeciwieństwie do mojego konkurenta, mówię o tym na serio. Bo ja jestem otwarty na dyskusję i rozmowę, a dzisiaj dokładnie tego potrzebujemy – zaznaczył.

twitter Czytaj też:

Afera wokół znanego księdza. Kuria stanowczo reagujeCzytaj też:

Zakrwawiony student na uczelni. W tle „uporczywe nękanie kobiety”