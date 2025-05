Nowy sondaż prezydencki. Trzaskowski kontra Nawrocki. „Przegrani” posterują wyborcami?

W niedzielę 18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. Najwyższe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski, a na miejscu wicelidera uplasował się Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu late poll Ipsos, który został przeprowadzony dla Telewizji Polsat, TVN i TVP, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 31,2 proc. głosów, a kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – 29,7 proc.

Ze względu na to, że żaden spośród 13 kandydatów, którzy startowali w wyścigu o prezydenturę, nie zdobył ponad 50 proc. głosów, do ostatecznego rozstrzygnięcia będzie konieczne przeprowadzenie drugiej tury głosowania. Polki i Polacy ponownie pójdą do urn już za niespełna dwa tygodnie.

Wybory prezydenckie 2025. Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze

Do 1 czerwca zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki będą mieli czas nie tylko na to, aby utwierdzać w przekonaniu swoich wyborców, ale także zawalczyć o pozyskanie głosów tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów. Szczególną uwagę będzie przykuwał elektorat Sławomira Mentzena, który – zgodnie z sondażem late poll Ipsos – uplasował się na trzecim miejscu w pierwszej turze, uzyskując wynik 14,5 proc., a także Grzegorza Brauna, na którego głos oddało 6,3 proc. wyborców i Szymon Hołownia, który uzyskał 4,9 proc. głosów.

Ale ponieważ, jak prognozują eksperci, do ostatecznego rozstrzygnięcia dojdzie „na żyletki”, liczy się każdy głos. A co za tym idzie, dwaj główni rywale nie będą ignorować także wyborców kandydatów z mniejszym poparciem, czyli Adriana Zandberga (4,8 proc.), Magdaleny Biejat (4,1 proc.), Joanny Senyszyn (1,4 proc.), Krzysztofa Stanowskiego (1,3 proc.), Marka Jakubiaka (0,8 proc.), Artura Bartoszewicza (0,5 proc.), Macieja Maciaka (0,4 proc.) oraz Marka Wocha (0,1 proc.).

Sondaż prezydencki. Kandydaci posterują wyborcami? Polacy podzieleni

Otwarte pozostaje pytanie, na ile poszczególni kandydaci ułatwią Trzaskowskiemu albo Nawrockiemu pozyskanie własnych wyborców, a także czy Polki i Polacy pójdą ślepo za politycznymi wskazaniami. Zweryfikowaliśmy to w najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research. Zadaliśmy respondentom następujące pytanie: „Czy, jeśli Twój kandydat w wyborach prezydenckich odpadnie w pierwszej turze, zasugerujesz się jego wskazaniem, na kogo głosować w drugiej turze?”.

34,8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że postąpi zgodnie ze wskazaniem, a 21,2 proc. nie będzie sugerowało się tego typu podpowiedziami. 34,2 proc. badanych jeszcze nie zdecydowało, jak postąpi w takiej sytuacji.

4,4 proc. respondentów w wariancie, kiedy ich kandydat pierwszego wyboru nie dostał się do drugiej tury, nie zamierza wziąć udziału w głosowaniu 1 czerwca. Z kolei 2,8 proc. zadeklarowało, że nie głosuje w pierwszej turze wyborów, a 2,5 proc. błędnie – jak pokazał czas – przewidywało, że losy prezydentury rozstrzygną się już 18 maja.

Podatni na sugestie, oporni i niezdecydowani. Jak zagłosują Polacy?