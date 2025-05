Poseł KO wpisał w oświadczeniu 12 mieszkań. Wartość? 3,5 mln

Polscy parlamentarzyści mogą pobierać ryczałt na wynajmowany lokal, gdy ten znajduje się poza granicami Warszawy. Łącznie, w każdym miesiącu, kosztuje to Sejm 817 tysięcy złotych – jak ustalił w ubiegłym roku dziennik „Fakt”. Potwierdziła to wówczas kancelaria, której szefuje marszałek Szymon Hołownia. „Dodatek mieszkaniowy” dla wiceszefa MAP kosztuje podatników 3,5 tys. zł.

Tymczasem jest on posiadaczem 12 nieruchomości. Jak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego, ma on też około 640 tys. PLN oszczędności (w to wliczone są głównie „polskie złote”, chociaż Kropiwnicki ma także euro i dolary).

12 mieszkań. Grunty warte 450 tys. zł.

Sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych ma 100-metrowe mieszkanie o wartości 550 tys. – to największy lokal jaki posiada. Ma również takie o powierzchni 86 metrów kwadratowych – warte prawie 390 tys. zł. Pozostałe 10 nieruchomości ma różną wielkość, od 34 do 59 m kw. Jest tutaj duży rozstrzał cenowy – od 186 do 354 tys. PLN.

Polityk KO zarabia na wynajmie lokalu. Daje mu to przychód w kwocie 142 tys. zł

To jednak nie wszystko, bo wpisał on też w oświadczeniu grunty o pow. ponad 4,2 hektara (450 tys.) i 16-metrowy garaż (20 tys. zł).

Dieta poselska, praca w resorcie i komisji weryfikacyjnej

Kropiwnicki ma 24 udziały w Legnickim Centrum Biznesu (wkład niepieniężny w postaci lokalu użytkowego) i pięć udziałów w LCB Nieruchomości. 34-metrowe mieszkanie odkupił od gminy w połowie 2015 roku, natomiast 167-metrowy lokal użytkowy na początku 2016 roku.

Polityk otrzymał w tym roku ponad 48 tys. PLN z tytułu diety poselskiej i ponad 210 tys. w związku z pracą w resorcie MAP. Pracował też w komisji weryfikacyjnej, dzięki czemu mógł liczyć na kolejne 163 tys. zł. Otrzymuje też dietę członka Krajowej Rady Sądownictwa – ponad 176 tys. W skład majątku Kropiwnickiego wchodzi również samochód osobowy z 2013 r.

Wiceszef MAP spłaca kredyty – we frankach szwajcarskich (w przeliczeniu na walutę polską – 285 tys. – jedna z pożyczek, a druga – 550 tys.), zaciągnięte w różnych bankach. Ma też kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 60 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego

Niedawno informowaliśmy także o oświadczeniu majątkowym, które złożone zostało przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego.

Poseł ma – między innymi – blisko 381 tys. zł oszczędności, dom o pow. ok. 150 m kw. czy dochód z emerytury – ponad 132 tys. PLN.

Czytaj też:

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Ile odłożył w rok?Czytaj też:

Był najbogatszym kandydatem na prezydenta. Niemal podwoił swój majątek