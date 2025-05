Mamy najnowsze oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego. Wiemy, co się zmieniło przez ostatni rok

Kancelaria Sejmu do końca maja musi opublikować oświadczenie majątkowe parlamentarzystów. Na stronie Sejmu pojawiło się najnowsze oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ma 380 944 złotych oszczędności. Kaczyński ma również dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych o wartości ok. 2,2 mln zł. Jest to jednak współwłasność 33 proc. domu.

Najnowsze oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. Znamy szczegóły finansów prezesa PiS

Lider Prawa i Sprawiedliwości jest także od 1997 roku przewodniczącym Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Jest to jednak funkcja honorowa, za którą Kaczyński nie osiągnął w ubiegłym roku żadnych korzyści finansowych. Za wynagrodzenie ze stosunku pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prezes PiS wskazał 37 965,34 zł. Kaczyński osiągnął też dochód 132 321,10 zł z emerytury.

Przychód z diety parlamentarnej lidera Prawa i Sprawiedliwości wyniósł z kolei 45 359,26 zł. Jeśli chodzi o uposażenie, Kaczyński wpisał 138 343,04 zł. Prezes PiS posiada również kredyt w Kasie SKOK imienia Stefczyka. Saldo pożyczki na koniec grudnia 2024 r. wyniosło 45 404,47 zł. Kaczyński swoje oświadczenie majątkowe złożył 9 kwietnia 2025 r.

Kaczyński zwiększył oszczędności i dalej spłaca kredyt. Potężny wzrost wartości domu

Jak zmieniło się oświadczenie majątkowe lidera Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 12 miesięcy? Wcześniej oszczędności wynosiły 338 934,25 zł. Zwiększyła się także wartość domu. Nieruchomość rok temu była szacowana na kwotę 1,8 mln zł. Wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM wynosiło 133 167,74 zł; emerytura 112 556,94 zł; dieta parlamentarna 45 679,92 zł; a uposażenie 71 184,29 zł. Kaczyński miał też do spłacenia 54 266,83 zł pożyczki.

Czytaj też:

Polacy chcą bogatego prezydenta? Zaskoczenie w nowym sondażu dla „Wprost"Czytaj też:

Hołownia odpowiedział na oskarżenia ws. swojej działki. „Tak bywa”