Matecki i Kownacki szukali Tuska. Dostali „cynk” od sygnalisty

„Z posłem Bartoszem Kownackim jesteśmy z kontrolą poselską w Kancelarii Premiera – szukamy premiera Donalda Tuska. Nie było go w Sejmie na całym posiedzeniu. Szukamy go, chcemy się z nim spotkać. Miał ruszyć do pracy. Dostaliśmy informację, że na terenie Kancelarii Premiera odbywa się spotkanie Platformy Obywatelskiej” – ogłosił w mediach społecznościowych polityk PiS Dariusz Matecki.

„Wbrew przepisom ustawy funkcjonariusze SOP nie chcą nas wpuścić. Jeden z funkcjonariuszy zatrzymał mnie fizycznie. Jako posłowie mamy prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały administracji rządowej” – dodał w dalszej części wpisu.

Kownacki zwrócił uwagę, że szef rządu nie pojawił się na głosowaniach w Sejmie, co jest podstawowym obowiązkiem posła. – Widać, że teraz świetnie się bawi. Pali pewnie cygaro i zajada kanapki – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Udział Tuska w głosowaniach wynosi jedynie 43,63 proc. Wynik byłby jeszcze niższy, gdy premier nie usprawiedliwił części nieobecności. W mniejszej liczbie głosowań wzięli udział z aktywnych posłów Ziobro, Romanowski i Danuta Jazłowiecka.

„Nie wpuszczono nas z Bartoszem Kownackim na kontrolę poselską w KPRM. Sygnalista wewnątrz Kancelarii Premiera poinformował nas, że obiekt rządowy jest wykorzystywany na cele partyjne. Posła Tuska wczoraj i dzisiaj nie było na głosowaniach w Sejmie. Co zatem robi z posłami PO? Liczy głosy tak jak 33 lata temu?” – zastanawiał się Matecki w kolejnym wpisie.

„Czy znów padło?: ‘Słuchajcie, bo jak [Pawlak] nie przejdzie, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Toż możemy się porozumieć, że później będziemy robić różne układanki jeszcze. Ale natychmiast trzeba zablokować tych ludzi, żeby nie przyszli do biura’” – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

