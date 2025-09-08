Korwin-Mikke zarejestrował nowa partię. Rozzłościł Bosaka i Mentzena?

Nowe ugrupowanie, którego założycielem jest były poseł prawicy, nosi nazwę „Konfederacja”. Skrót to zaś „KonFed”. Jak pisze serwis rp.pl, została ona zarejestrowana w sądzie w ubiegłym tygodniu – (2 września, we wtorek.

Jak wiadomo – wcześniej utworzona partia pod niemal tą samą nazwą, której liderami są wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i poseł Sławomir Mentzen (pierwszy to prezes Ruchu Narodowego, natomiast drugi jest szefem Nowej Nadziei), ma sporą reprezentację w Parlamencie. Czy to oznacza konflikt interesów? Korwin-Mikke zabrał głos w kontekście ewentualnego sporu.

Janusz Korwin-Mikke założył nową partię

Dziennik „Rzeczpospolita” skontaktował się z Korwinem-Mikke, by zadać mu pytanie ws. sądowej rejestracji jego nowej partii, a przede wszystkim odnośnie nazwy, która może budzić kontrowersje. Polityk zaznaczył, że „jako współzałożyciel Konfederacji” – miał na myśli tę, której liderami są Mentzen i Bosak – „ma prawo do nazwy”.

KonFed znajduje się już na liście w rejestrze partii politycznych, który prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Niewiele wiadomo o nowym ugrupowaniu – były poseł „nie chce rozmawiać” o tym, kto ją „współtworzy” – powiedział redakcji rp.pl.

Po co powstała KonFed?

Okiem na nową Konfederację Korwin-Mikkego rzucił działacz społeczny i publicysta – Piotr Sterkowski. Rp.pl zaznacza on, że zna osoby, które gromadzą są wokół legendarnego polityka prawicy. W jego opinii KonFed może pełnić funkcję „partii parasolowej, spinającej różne środowiska”. Poza tym wcześniej założone ugrupowanie polityka (w 2023 r.) może zostać rychle wykreślone z rejestru. Mowa o Konfederacji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN) – która ma problem. Nie złożyła ona w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r., co – jak wyjaśniał Korwin-Mikke – związane było z niedopatrzeniem skarbnika. Wysłał on dokument drogą e-mailową, a tej Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) nie uznaje.

KonFed miałaby być zapasową partią i zostać wykorzystana w pewnym momencie jako „narzędzie umożliwiające start w wyborach” – m.in. parlamentarnych 2027.

Czytaj też:

Biskupi walczą z decyzją MEN. Taki list usłyszeli wierniCzytaj też:

Edukacji zdrowotna. Dlaczego jest niezbędna? Grzesiowski: Namawianie do rezygnacji jest nieetyczne