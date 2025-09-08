Mentzen czy Bosak? Polacy wskazali „lepszego premiera”

Eksperci twierdzą, że najbliższe wybory do Sejmu i Senatu, czyli te, do których dojdzie za blisko dwa lata, zostaną zdominowane przez prawicę. Jest jednak jeden warunek – o ile ta utworzy koalicję. Prawo i Sprawiedliwość zdaniem politycznych komentatorów nie będzie miało szans na samodzielne rządy, więc musi znaleźć sposób na dogadanie się z Konfederacją Wolność i Niepodległość.

Czy to oznaczałoby ewentualną posadkę Prezesa Rady Ministrów dla jednego z liderów ugrupowania? Jeśli tak, to kto według Polaków lepiej poradziłby sobie w roli szefa rządu? Grupa uczestników wzięła udział w sondażu pracowni SW Resarch, przeprowadzonym na zlecenie portalu Onet. Wskazali swojego kandydata.

Bosak czy Mentzen? Polacy mają swój typ

Przypomnijmy – liderami Konfederacji są dziś dwaj politycy: poseł Sławomir Mentzen i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Pierwszy jest prezesem Nowej Nadziei, a drugi szefem Ruchu Narodowego. Który byłby „lepszym premierem”?

Według 47,3 procenta respondentów „żaden z nich nie byłby dobrym” szefem rządu. 20,4 proc. twierdzi, że lepszym wyborem byłby Krzysztof Bosak, natomiast o kilka punktów procentowych mniej, że Sławomir Mentzen. W kancelarii premiera widziałoby go 16,5% uczestników badania SW Research.

2,9% jest zdania, że „obaj byliby równie dobrymi premierami”. 12,9% ma trudność we wskazaniu któregokolwiek – wybrali odpowiedź „nie wiem”.

Szczegóły sondażu

Sondaż dla Onetu przeprowadzony został w dniach między 2 a 3 września (między wtorkiem a środą). Agencja badawcza użyła metody wywiadów online, przeprowadzonych przy pomocy swojego panelu internetowego. Wykonano łącznie 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. „Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania” – czytamy.

