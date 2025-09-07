Prezydent kontra rząd, wyrok na rolnictwo i gorączka złotego pociągu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Prezydent wetuje dla zasady”. – Prezydent chce rządzić Polską, ale rządzi gabinet Donalda Tuska. Karol Nawrocki myli się, jeśli oczekuje, że teraz będzie przesłuchiwał co miesiąc premiera – zapowiada w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Monika Rosa z KO.

„Idą ciężkie lata dla Polski”. – Nawrocki może mieć problem, gdy Polacy zaczną uważać, że to on rządzi. Wtedy już jego, a nie Tuska, będą obciążać winą za wszystko – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Joanna Senyszyn.

„Zapadł wyrok na rolnictwo”. – Premier Donald Tusk otwarcie prowadzi politykę antywiejską, antyrolniczą, ale to, co robi w tej chwili PSL, to jest dramat – mówi Elzie Olczyk Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa.

„Gorączka złotego pociągu”. Joanna Lamparska z kanału Hi!History opowiada Magdalenie Frindt o tym, jak narodziła się legenda o złotym pociągu, a także dlaczego – w jej ocenie – nie może stać się rzeczywistością.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Spijania z dziubków nie będzie”. – Między PiS-em a Konfederacją od lat trwa twarda walka o wyborców. Na prawicy powstał alternatywny ośrodek przywództwa politycznego – zapowiada w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Krzysztof Bosak.

„Druga ofensywa Morawieckiego”. Po starciu ze Sławomirem Mentzenem były premier odzyskał inicjatywę w partii i zapunktował u prezesa Jarosława Kaczyńskiego – analizuje Eliza Olczyk.

„Nici z reparacji”. Prof. Robert Grzeszczak w rozmowie z Magdaleną Frindt jednoznacznie komentuje kwestię reparacji dla Polski i wskazuje, że otwarta pozostaje kwestia wojennych odszkodowań.

„Wracamy do korzeni”. – Osamotnienie to jeden z trendów, który już obserwujemy. Myślę, że narzędzia oparte o sztuczną inteligencję będą to pogłębiać – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Natalia Hatalska, analityczka trendów.

„Turkusowe organizacje”. – Świat zmierza w kierunku firm, których zespoły same się organizują do pracy, tzw. turkusowych organizacji – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej prof. Andrzej Blikle.

„Bez przesady z tym sukcesem”. – Pewien element konkurencji między prezydentem a rządem Polsce się przydał – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej prezydencką wizytę w USA Bronisław Komorowski.

„Pojedynek na spotkania”. Dr hab. Bartłomiej Biskup w rozmowie z Piotrem Barejką ostro ocenia to, jak na arenie międzynarodowej grają obozy prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska. – Widać już podział ról – zauważa.

„Dyplomacja osobista”. Nawet największe sukcesy po spotkaniu w Waszyngtonie mogą zostać zmarnowane z dwóch powodów. Niestety oba mają źródło w Polsce – pisze Michał Urbańczyk.

„Nie wykuto nas z marmuru”. – Dużo się teraz mówi o akceptacji samego siebie. Sam nie wiem, czy to mam. Szukam więc w moich postaciach walki wewnętrznej – mówi w wywiadzie Andrzeja Kwaśniewskiego aktor Ireneusz Czop.