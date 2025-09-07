Ardanowski: Zapadł wyrok na europejskie rolnictwo

Eliza Olczyk, „Wprost”: Komisja Europejska podpisała w środę umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Do Europy popłynie tania żywność z tych krajów. Jak pan na to patrzy?

Jan Krzysztof Ardanowski: Z przerażeniem. Wszyscy rozumieją, że umowa z krajami Mercosur ma przede wszystkim uratować przemysł niemiecki – te samochody, które coraz trudniej jest sprzedać, te sprzęty AGD, te turbiny wiatrowe Siemensa, które zalegają w magazynach, stąd zresztą jest taki nacisk na zmianę ustawy wiatrakowej w Polsce. To jest czytelne i na to zwracają uwagę dyplomaci rolni z innych krajów Unii Europejskiej. Obszar Mercosur to w zdecydowanej większości kraje rolnicze z dobrymi warunkami do prowadzenia wszelkich upraw, bo obejmującymi różne strefy klimatyczne. Brazylia jest największym producentem mięsa drobiowego, cukru trzcinowego, a także soi. Urugwaj, Paragwaj to jest również soja, Argentyna jest największym producentem mięsa wołowego. Niemcy wiedzą o tym, że te kraje mogą płacić tylko żywnością za ich produkty, dlatego naciskały na tę umowę.

A co na to niemieccy rolnicy?

Nikt się specjalnie nimi nie przejmuje. Z punktu widzenia polityki niemieckiej rolnictwo straciło całkowicie na znaczeniu, gdyż rolnicy stanowią ok. 3 proc. elektoratu. Zatem dla Niemców to jest ratunek dla ich flagowych przemysłów, a jeżeli ich rolnicy zaczną podnosić głowy, to rząd stać na ewentualne dopłaty. Ale dla nas to jest czysta strata. Nie mamy silnych atutów przemysłowych, mocnych marek, a już teraz notujemy głęboki deficyt w bilansie handlowym z krajami Ameryki Południowej.

Dlaczego?

Bo tak jak cała Europa importujemy soję zamiast rozwijać własną produkcję roślin białkowych. A praktycznie niczego do Ameryki Południowej nie eksportujemy i nie będziemy w stanie. Naszej żywności nie wezmą, a nic innego atrakcyjnego dla nich nie mamy. Oczywiście import kawy, owoców cytrusowych, yerby czy innych produktów u nas nie występujących jest zasadny. Ale mięso drobiowe? Jesteśmy pierwszym w Europie producentem mięsa drobiowego. Do tej produkcji zużywamy ogromne ilości zboża. To wszystko padnie.

Słyszę głosy uspokajające, że przecież polscy rolnicy będą mogli eksportować produkty mleczne, sery, jogurty itd.