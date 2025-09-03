Mercosur wchodzi do Europy. KE wyszło z porozumieniem

Komisja Europejska zatwierdziła w środę porozumienie handlowe z blokiem państw Mercosur, obejmującym Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Dokument ma charakter tymczasowy i zacznie obowiązywać po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego oraz co najmniej piętnastu państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujących 65 procent populacji Wspólnoty. Docelowo całość zostanie ratyfikowana przez wszystkie parlamenty narodowe.

– Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej oraz unijny sektor rolno-spożywczy natychmiast odczują korzyści z niższych ceł i niższych kosztów, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Decyzję o przyjęciu ostatecznego tekstu, wynegocjowanego w grudniu 2024 roku, podjęło kolegium komisarzy. Jednocześnie zaproponowano rozwiązanie przejściowe – tak zwane porozumienie tymczasowe – do czasu pełnej ratyfikacji.

Mechanizm bezpieczeństwa dla rolnictwa

Komisja Europejska zobowiązała się do stworzenia specjalnego „hamulca bezpieczeństwa”. Ma on zostać zapisany w akcie prawnym Unii Europejskiej i pozwoli reagować w sytuacji, gdyby napływ towarów rolnych z Ameryki Łacińskiej zagroził unijnemu rynkowi. Mechanizm obejmie system monitorowania najbardziej wrażliwych produktów, a sprawozdania na ten temat będą przedstawiane krajom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu co pół roku.

Unijne źródła określają go mianem „dodatkowej polisy ubezpieczeniowej”. Według nich już same limity importowe przewidziane w umowie powinny zapewnić bezpieczeństwo rolnikom w Europie.

Przykładem jest wołowina. Cło na 99 tysięcy ton tego mięsa rocznie zostanie obniżone do 7,5 procent. Zdaniem unijnych urzędników oznacza to zaledwie 1,5 procent rocznego spożycia wołowiny w Unii Europejskiej – czyli, jak obrazowo wskazano, „dwa hamburgery na mieszkańca”. – To bardzo mały wycinek rynku, który otwieramy. Dodatkowo, wołowina ta nie zostanie zwolniona z ceł, a jedynie stawka na nią zostanie obniżona – podkreślono.

Cel porozumienia

Umowa z Mercosurem zakłada utworzenie strefy wolnego handlu i zniesienie znacznej części barier taryfowych w wymianie gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Jej zwolennicy wskazują na ogromny potencjał gospodarczy, natomiast przeciwnicy obawiają się o bezpieczeństwo europejskiego sektora rolnego.

Czytaj też:

Ważna umowa dla rolników. Polska zostanie sama ze swoim sprzeciwem?Czytaj też:

Czy mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe? „Zapasów jest niewiele”