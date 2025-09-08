Ważny polityk o stanie zdrowia Ziobry. Przekazał nowe informacje

Dziennik „Super Express” zapytał niedawno byłego ministra sprawiedliwości, prezesa Suwerennej Polski (partii niedawno rozwiązanej, która weszła w skład Prawa i Sprawiedliwości), o jego stan zdrowia. W programie „Poranny Ring” Ziobro przyznał, że „nowotwór, który u niego stwierdzono – biorąc pod uwagę przerzuty – daje mu mniej niż 10 procent szans na przeżycie kolejnych pięciu lat” (powiedział to w kontekście rokowań).

Jak przypomina „Fakt”, wkrótce posłowie zasiądą w ławach na sali plenarnej izby niższej Parlamentu. We wtorek (9 września) odbędzie się bowiem pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Obrady potrwają do piątku (12 września). Czy były szef prokuratury weźmie w nich udział? Niedawno poddał się zabiegowi medycznemu – w związku z powikłaniami po przebytej ciężkiej chorobie. Obecnie bierze udział w zajęciach, które mają mu przywrócić sprawność i umożliwić powrót do normalnego życia.

Wójcik o stanie zdrowia Ziobry i jego politycznej aktywności. „Powróci”

Dziennik skontaktował się z Michałem Wójcikiem – byłym wiceszefem resortu sprawiedliwości, a także ministrem bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego, a do niedawna pełniącym obowiązki wiceprezesa partii Prawo i Sprawiedliwości (w zastępstwie za Ziobrę). Z jego słów wynika, że były szef PG „przechodzi” właśnie „rehabilitację”.

– Nie wiem, czy będzie na najbliższej sesji Sejmu. Natomiast wiem, że wraca, że będzie z całą pewnością [aktywny – red.] w najbliższym czasie – poinformował poseł PiS.

Zdaniem Wójcika były minister „szybko wróci do stałych zajęć parlamentarzysty”. – Nie wiem, czy na tej sesji, być może na kolejnej, ale powróci – zapowiedział w imieniu Ziobry.

Były minister sprawiedliwości o swojej codzienności: W miarę sobie radzę

Wcześniej, w rozmowie z se.pl, Ziobro mówił, że w dniach 9-12 września albo nie będzie go w Sejmie wcale, albo będzie tylko na części posiedzenia.

Pytany o to, jak się obecnie czuje, odparł jedynie krótko, że „póki co żyje” i „w miarę sobie radzi”.

Czytaj też:

Korwin-Mikke zarejestrował nowa partię. Rozzłościł Bosaka i Mentzena?Czytaj też:

Edukacji zdrowotna. Dlaczego jest niezbędna? Grzesiowski: Namawianie do rezygnacji jest nieetyczne