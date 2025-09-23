Jasny przekaz NATO do Rosji. Chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej

We wtorek (23 września), w Brukseli – w siedzibie NATO – miało miejsce spotkanie Rady Północnoatlantyckiej. W jego trakcie Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie – generał Alexus Grynkewich – mówił o zdarzeniu, do którego doszło kilka dni temu w Estonii. Trzy samoloty wielozadaniowe MiG-31 – należące do Rosjan, uzbrojone – latały w obrębie przestrzeni powietrznej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów Sojuszniczych. Myśliwce znajdowały się na obcym terytorium przez ponad 10 minut.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego po spotkaniu w Belgii wydała jasne stanowisko, które zacytowane zostało po południu przez agencję Reutera. NATO zwróciła uwagę, że pojawienie się obiektów wojskowych w estońskiej przestrzeni powietrznej „wiązało się z błędną oceną ryzyka” i „zagrożeniem dla życia”.

NATO wydała komunikat prasowy. Konkretny przekaz zaadresowany do Rosjan

„Rosja nie powinna mieć żadnych wątpliwości: NATO i sojusznicy wykorzystają – zgodnie z prawem międzynarodowym – wszystkie niezbędne środki militarne i niemilitarne, aby bronić się i powstrzymać wszelkie zagrożenia ze wszystkich stron” – zaznaczono.

Podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej głos ws. naruszeń przestrzeni powietrznej zabrał sekretarz generalny NATO. – Sojusznicy ponownie potwierdzili, że nasze wspólne zaangażowanie w kolektywną obronę jest niezachwiane – podkreślił Mark Rutte. Szef NATO wskazał, że Sojusz „nie chce widzieć kontynuacji tak niebezpiecznych zachowań” ze strony Moskwy. Poinformował jednak, że ostatecznie i tak członkowie, którzy podpisali traktat, są „gotowi nadal bronić każdego centymetra terytorium NATO”.

– Będziemy zwiększać naszą elastyczność i obronę we wschodniej flance i wszędzie tam, gdzie będzie to potrzebne – zaznaczył.

