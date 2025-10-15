Krzysztof Śmiszek jest poważnie chory. Tak mówi o swoim zdrowiu

Informację o ciężkim stanie zdrowia europosła Krzysztofa Śmiszka przekazał we wtorek jego partner, europoseł Robert Biedroń. – Mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię – zdradził w rozmowie z „Faktem”.

– Pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej. Ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie – powiedział Robert Biedroń.

Krzysztof Śmiszek o swojej chorobie. „Będę żył”

Dzień później doniesienia o swojej chorobie skomentował osobiście Krzysztof Śmiszek. „Bardzo dziękuję za masę wsparcia i ciepłych słów, które płyną do mnie w związku z doniesieniami o mojej chorobie. Chciałem wszystkich uspokoić – będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie!” – napisał w mediach społecznościowych.

„Przez chwilę muszę skupić się na swoim zdrowiu, bo nie ma nic ważniejszego, ale nie wyciągam nogi z drzwi. Trochę więcej czasu spędzam teraz w Polsce, gdzie poza rehabilitacją wciąż wykonuję swój mandat europoselski” – zapewnił.

Jak przekazał europoseł, w Brukseli i Wrocławiu pracują jego „wspaniali współpracownicy”, a on sam w wielu aktywnościach parlamentarnych uczestniczy zdalnie. „Jednocześnie bardzo zależy mi, aby pozostać z wami w kontakcie, bo nic nie daje mi tyle siły co setki wiadomości, tysiące komentarzy, wszystkie rozmowy na ulicy” – podkreślił.

„I wiecie, nie użalam się nad sobą, w ciągu kilku tygodni wrócę na pełne obroty. Chciałbym jednak, żebyśmy mieli dziś w swoich myślach osoby, które na zdrowiu podupadły, a przez kształt polskiego prawa nie mogą odwiedzać się w szpitalu czy czuć że w razie najgorszego będą mogli się z najbliższą osobą pożegnać. Już w tym tygodniu jako Lewica pokażemy drogę do zmiany – taką, która stanie się prawem. I nie spocznę póki tego nie dowieziemy” – napisał europoseł.

Na co choruje Krzysztof Śmiszek? Już dwa lata temu przechodził rehabilitację

Ani Krzysztof Śmiszek, ani jego partner Robert Biedroń nie podali szczegółów choroby. Wiadomo jednak, że już w przeszłości europoseł miał znaczne problemy zdrowotne. W 2023 roku zmagał się on z poważną chorobą kości, przez co musiał używać kul ortopedycznych i przechodzić kilkumiesięczną rehabilitację.

Wówczas polityk pisał: „Jednego dnia jesteś pełny siły, energii i planów, a drugiego dowiadujesz się o poważnej chorobie kości, która może doprowadzić do operacji i dużego ograniczenia ruchu. Może nawet unieruchomienia. Nie wiesz czemu, ale twoje kości zaczynają umierać. Bez powodu”.

