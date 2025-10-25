Prezydent Nowego Sącza na wolności. Nagły zwrot w sprawie

„Informujemy, że co do zatrzymanych przez CBA pracowników instytucji miejskich, jak i prezydenta Ludomira Handzla oraz wiceprezydenta Artura Bochenka, niezawisły Sąd po analizie akt sprawy, oddalił wnioski prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie wszystkich tych osób” – przekazał ratusz w mediach społecznościowych.

I dodano: „Wracamy do pracy, a więcej informacji przekażemy niebawem na konferencji prasowej”.

Zatrzymanie władz Nowego Sącza. Sześć osób usłyszało zarzuty

Do zatrzymania doszło w czwartek rano w domach prezydenta i wiceprezydenta w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację kursów i warsztatów. W sobotę miasto poinformowało, że „wracamy do pracy, a więcej informacji przekażemy niebawem na konferencji prasowej”.

Rzeczniczka Prokuratury Europejskiej (EPPO) Tine Hollevoet przekazała, że zarzuty postawiono wszystkim zatrzymanym, łącznie sześciu osobom, w tym czterem urzędnikom Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

„Ponieważ jest to postępowanie w toku, jest to jedyna informacja, jaką możemy obecnie przekazać, aby nie narażać na szwank toczącego się śledztwa ani jego wyników” – poinformowała w oświadczeniu przesłanym PAP Hollevoet.

Zatrzymania w nowosądeckim magistracie. W tle unijny projekt na ponad 600 tys. euro

Zatrzymania dotyczą projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu”, współfinansowanego z funduszy unijnych w wysokości ponad 600 tys. euro. W wyniku nieprawidłowości mogło dojść do naruszenia interesu publicznego i wyrządzenia szkody w tej kwocie.

Według ustaleń, w październiku i listopadzie 2024 roku pracownik samorządowy miał przekroczyć uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów, aby osiągnąć korzyść majątkową.

Czytaj też:

Operacja CBA o kryptonimie „Chryzantema”. Wraca proces krewnego Przemysława CzarnkaCzytaj też:

Padła nowa data likwidacji CBA. Kto przejmie najważniejsze zadania Biura?