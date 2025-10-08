Padła nowa data likwidacji CBA. Kto przejmie najważniejsze zadania Biura?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o likwidacji CBA. Przewiduje on, że moment ten nastąpi 1 maja 2026 roku. Rada Ministrów ma zająć się wspomnianym projektem na posiedzeniu w środę.

Likwidacja CBA. Wskazano nową datę

Nie jest to pierwszy raz, kiedy obecna koalicja rządząca próbuje likwidować CBA, co obiecywała już w kampanii wyborczej. Projekt ustawy w tej sprawie przyjęto już 10 grudnia 2024 roku, a na datę likwidacji wybrano 1 lipca 2025 roku. Wówczas jednak dokument nie trafił nawet do Sejmu, ponieważ prezydent Andrzej Duda jasno zapowiedział, że złoży na nim swojego podpisu.

Obecnie CBA zatrudnia około 1300 funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych. 950 funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych według projektu ustawy ma trafić do CBZK, które dodatkowo wzmocnione zostanie liczbą 300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z innych jednostek policji. Po 150 etatów zyskają ABW oraz KAS. Część osób ma skorzystać z uprawnień emerytalnych nabytych w CBA.

Nowa wersja projektu ustawy poświęconej temu zagadnieniu przewiduje nowy termin likwidacji CBA. Choć zmienia jeszcze kilka innych pomniejszych kwestii, to główne założenia pozostawia bez zmian. Podobnie jak poprzednio, rozdziela zadania CBA pomiędzy inne istniejące już służby.

Kto przejmie zadania CBA?

Kompetencje CBA przekazane zostaną głównie policji, która utworzy Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Pozostałe zostaną rozdzielone pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową. W projekcie ustawy określono też koordynację działań antykorupcyjnych pomiędzy tymi organami i szczegółowo opisano prowadzenie osłony antykorupcyjnej.

Uzasadnienie projektu ustawy wskazywało, że w budżecie państwa na 2026 rok zakładano 334,7 mln zł na działalność CBA. Po likwidacji pieniądze te mają zostać proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy wspomniane służby. Najwięcej trafi do policji (73 proc.), a reszta do ABW (15,5 proc.) oraz KAS (11,5 proc.).

