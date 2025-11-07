Afera CPK. Minister zawiadamia prokuraturę

Złożone do prokuratury zawiadomienia są efektem wstępnych ustaleń kontroli w KOWR. Jak przekazał Stefan Krajewski, pierwsze z nich dotyczy byłego wiceszefa resortu. – Udało się ustalić, że pan ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia bądź nie dopełnił obowiązków – powiedział polityk.

Minister rolnictwa poinformował, że zgodnie z ustaleniami kontroli Romanowski „ingerował w działanie urzędników oraz departamentów merytorycznych". Resort domaga się, aby prokuratura sprawdziła podejmowane przez niego decyzje.

Kolejne zawiadomienie jest szersze. – Dotyczy świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz KORW-u, mające na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK – przekazał Krajewski.

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej minister rolnictwa, „dużo w tym czasie też się działo w KOWR i ważne, żeby to prokuratura wszystko sprawdziła i działała sprawnie”.

