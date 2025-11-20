Klaudia Jachira: Marta Nawrocka wychodzi poza stereotyp żony konserwatywnego polityka. To super

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Dwa miesiące temu została pani zawieszona w klubie KO, po tym jak złożyła pani poprawki dotyczące programu 800 plus. Chciała pani, aby świadczenie przysługiwało tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Poprawki nie zyskały większości w Sejmie, za co została pani zawieszona. Miała pani żal o to, że decyzję doręczono pani w kopercie, nikt bezpośrednio się do pani nie zwrócił. Jak jest dziś? Chce pani pozostać w koalicji?

Klaudia Jachira: Miałam żal, że nikt z klubu nie porozmawiał ze mną. Ale te poprawki to nie był atak personalny. To były moje, liberalne poprawki, nie pomysł Koalicji Obywatelskiej, dlatego poniosłam karę. Jednak sytuacja już się oczyściła, więc nigdzie się nie wybieram.

Były przeprosiny?

Nikt mnie nie przeprosił, ale ja też nie czułam potrzeby, aby kogoś przepraszać. Nie uważam, abym zrobiła coś złego. Rozumiem, że moje poprawki wykraczają poza obecny program KO, ale mam wolny mandat i reprezentuję liberalnych wyborców. Sondaże, które posiadam, pokazują, że większość Polaków chciałaby, aby 800 plus nie pobierały osoby niepracujące lub najbogatsze. Nie biorę tych postulatów znikąd.

Służby potwierdziły akt dywersji na kolei w Polsce, po uszkodzeniu torów w dwóch miejscach na trasie Warszawa-Lublin. Rząd działa sprawnie w tej sprawie?

Oczywiście. Działania rządu, w tym ministra Sikorskiego w sprawie bezpieczeństwa, są bardzo dobre. Daje mi to poczucie ulgi, że w fundamentalnych kwestiach, jak solidarność z Ukrainą, stoimy po dobrej stronie. Mam poczucie, że wszystko zostanie dopilnowane. Mimo aktów dywersji, wierzę, że nie dowiemy się o kolejnych za pół roku, jak bywało za rządów PiS.

Stabilność państwa w kwestii bezpieczeństwa to największy plus obecnego rządu.

A za co by pani pochwaliła w takim razie prezydenta po tych 100 dniach w Pałacu Prezydenckim? Wiele czasu mu pani poświęcała podczas wystąpień w Sejmie, mówiąc m.in., że jego aktywność była impulsem do działania dla rządu.