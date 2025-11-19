Żukowska nazwała Razem „prawicą”. Zandberg nie gryzł się w język

We wtorek nowym marszałkiem Sejmu wybrany został Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Przeciwko jego kandydaturze głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Razem. – Precz z komuną – krzyczeli przed głosowaniem parlamentarzyści z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Już po tym, jak Sejm podjął decyzję ws. wyboru nowego marszałka Sejmu, posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska udostępniła popularne nagranie przedstawiające wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, również z Nowej Lewicy, śpiewającego „Międzynarodówkę”.

– Myślę, że jest czas, żebyśmy wszyscy zdjęli marynarki, żebyśmy wszyscy podwinęli rękawy, żebyśmy wszyscy zebrali się razem, zdjęli krawaty i pokazali: czerwień jest symbolem zwycięstwa. Koleżanki i koledzy, wstańmy i odśpiewajmy hymn światowej lewicy. Do „Międzynarodówki” – mówił na pochodzącym z 2013 roku nagraniu polityk.

Posłanka PiS podpisała nagranie: „Taki obraz władzy w Polsce”.

Spór na lewicy po wyborze Czarzastego. Zandberg odpowiada Żukowskiej

Na wpis Semeniuk-Patkowskiej odpowiedziała Anna Maria Żukowska, posłanka i przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. „Duma z Krzysztofa Gawkowskiego. Lewica to Lewica. Ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej i październikowej” – napisała.

I dodała: „Nie odstąpimy od naszych ideałów: równości, wolności i braterstwa! A prawica PiS, Konfederacja i Razem – do budy”.

Odpowiedź Żukowskiej wywołała spore poruszenie. „Październikowej? Dobrze wiedzieć, że nie wypieracie się swoich komunistycznych korzeni” – napisał jeden z komentujących. „No nie. A to jakieś jest odkrycie, bo nie wiem?” – odpowiedziała posłanka.

Jej wpis skomentował także Adrian Zandberg, poseł i lider Razem. „Szefowa klubu Nowej Lewicy uznaje swoją partię za dziedziczkę rewolucji październikowej, a Razem za prawicę. Noc jest jeszcze młoda, do rana zgodnie z uchwałą Kominternu będziemy socjalfaszystami” – stwierdził. „Cóż, każdemu jego korzenie” – dodał.

