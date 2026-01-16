Cztery minuty konferencji Tuska w TV Republika to za dużo. Prowadzący program nie wytrzymał

W TV Republika przerwano prowadzony przez Adriana Klarenbacha program publicystyczny „Po 11”, aby wyemitować fragment wystąpienia Donalda Tuska. Chodzi o konferencję prasową po spotkaniu ws. cyberataków na infrastrukturę energetyczną w Polsce. Przeniesiono się jednak na moment, kiedy dziennikarze zadawali pytania, a premier odpowiadał o azyl dla Zbigniewa Ziobry.

Kiedy widzowie mogli oglądać wystąpienie szefa rządu, natychmiast zmieniono belkę na „Tusk atakuje prześladowanych polityków opozycji”. Kolejny podpisy brzmiały: „Bezprawie Tuska – Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech”, „Klich kompromituje Polskę w USA – Tusk bez względu na szkody dla Polski forsuje jego kandydaturę”. „Tusk »poucza« prezydenta Trumpa – wie lepiej, czym jest NATO”. Łącznie wyemitowano nieco ponad cztery minuty konferencji premiera.

– Dobra, skończmy, proszę państwa, z tymi bredniami, bo to już człowieka zaczynają diabli brać. No przecież ten człowiek jeszcze niedawno mówił, że on jest najbardziej proamerykańskim politykiem, no – rzucił w pewnym momencie Klarenbach, a obraz wrócił do studia i gości programu. – No nie idzie go słuchać, no – wtórował mu wybrany z list PiS Marek Jakubiak.

Premier krytykowany w TV Republika. W telewizji jedynie część konferencji, niemal całość na YT

Rozpoczęła się krytyka szefa rządu, a belka zmieniła się na „Tusk uparcie niszczy relacje Polski z USA”. Co ciekawe na YouTube wrzucono niemal całą konferencję premiera. Ucięto jedynie początkową minutę. Materiał zatytułowano z kolei „Tusk »POUCZA« prezydenta USA! Szokująca buta premiera: chce uczyć Trumpa, czym jest NATO!”.

