Referendum w niedzielę. Mieszkańcy odwołają wójta?

Lanckorona to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. Była miastem królewskim i posiadała prawa miejskie od 1366 r. do 1934 r.

Mieszkańcy gminy Lanckorona złożyli 23 lutego 2026 r. wniosek do Komisarza Wyborczego w Krakowie III o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Lanckorona przed upływem kadencji.

Odwołanie wójta gminy

Referendum w sprawie odwołania wójta Lanckorony ma się odbyć w niedzielę 10 maja. Będzie wiążące, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 1755 wyborów. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.

Bezpartyjny wójt, który wygrał w I turze

Wójtem Lanckorony jest Ryszard Gonet. Został wybrany na swoją pierwszą kadencję już w I turze. W wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. był kandydatem komitetu wyborczego wyborców Działamy Wspólnie. Oddano na niego 1776 głosów, czyli ponad 60%.

Jak odwołać wójta gminy

Podczas kwietniowych wyborów, oddano 1924 ważnych głosów. Aby referendum było ważne, do urn musi udać się 3/5 powyższej liczny, a więc 1755 wyborców. Wynik będzie wiążący, jeśli za jednym z dwóch rozwiązań zostanie oddana więcej niż połowa ważnych głosów. Uprawnionych do udziału w głosowaniu jest 4840 osób.

Mieszkańcy Lanckorony mają zastrzeżenia do wójta

Inicjatorzy referendum zarzucają wójtowi, że zrezygnował z budowy krytej pływalni w Izdebniku. Samorząd musiał zapłacić karę w wysokości 1,14 mln złotych.

Wójt, odpierając zarzuty, poinformował, że koszt utrzymania obiektu mógłby wynieść ponad 1,54 mln złotych rocznie. Dodał, że samorząd wynegocjował obniżenie kary z 2,68 mln złotych do 1,14 mln złotych.

Cisza wyborcza obowiązuje do końca głosowania

W związku z głosowaniem, od północy z piątku na sobotę aż do zakończenia głosowania, obowiązują cisza wyborcza. Zabronione jest prowadzenie kampanii, zwoływanie zgromadzeń, publikowanie sondaży oraz zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum.

Powyższe zasady obowiązują również w internecie i portalach społecznościowych. Nie wolno publikować ani udostępniać materiałów wymienionych wcześniej.

Odwołanie wójta – podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przewodniczący rady gminy przekazuje komisarzowi wyborczemu. Komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum w ciągu 14 dni po upływie terminu do stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę.

