Aktywiści przerwali konferencję prasową marszałka Sejmu. „Inne sprawy nas pochłonęły”

W poniedziałek 7 września Włodzimierz Czarzasty występował na konferencji prasowej w Sejmie. Jego rozmowa z dziennikarzami została jednak przerwana przez osoby z transparentem o treści „Ogarnijcie klimat”. Marszałek Sejmu odwrócił się do protestujących i pozwolił im na zabranie głosu.

„Ogarnijcie klimat”. Aktywiści przerwali konferencję Czarzastego

— Jesteśmy bardzo wdzięczne, że organizuje pan debatę o bezpieczeństwie klimatycznym Polaków i jako młode osoby chcemy, żeby Polska dowiedziała się, że bezpieczeństwo klimatyczne staje się priorytetem dla marszałka i dla tego Sejmu, ale też chcemy się dopytać, jakie będą kolejne kroki – mówiła liderka protestujących. – Czy będzie ustawa o bezpieczeństwie klimatycznym? Czekamy na ten kolejny krok — mówiła.

W odpowiedzi Czarzasty przypomniał o poniedziałkowej Narodowej debacie o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. — Po to właśnie dzisiaj to zorganizowaliśmy. O klimacie przestano nagle mówić, inne sprawy nas pochłonęły. Dziś płynie z Sejmu bardzo poważny sygnał, że to jest bardzo poważna sprawa — zapewniał polityk.

Debaty w sprawie zmian klimatycznych

— Zapowiadam w najbliższym czasie taką samą, wielką debatę z udziałem wszystkich środowisk w Polsce na temat przyszłości reformy i wszystkiego tego, co się powinno w Polsce zdarzyć w związku z ochroną zdrowia — mówił lider Nowej Lewicy.

Podczas poniedziałkowej debaty poświęconej zmianom klimatu organizatorzy zaznaczali, że zmienić należy sposób rozmowy w Polsce o klimacie. Przedstawili też rekomendacje, mające pomóc w złagodzeniu wpływu globalnych zmian na obywateli, gospodarkę i środowisko Polski.

O podobne spotkania apelowali naukowcy. "Polacy właśnie rozpoczęli wakacje w warunkach jednej z najintensywniejszych fal upałów, jakie dotknęły nasz kraj w ostatnich latach" — podkreślano w odezwie, pod którą podpisali się m.in. prof. Szymon Malinowski, przewodniczący Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, prof. Zbigniew Karaczun, a także prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

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