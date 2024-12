Polacy ocenili rok Donalda Tuska w roli premiera. Co czwarta osoba wystawiła naganę

Od kiedy Donald Tusk uzyskał wotum zaufania minął ponad rok. Od wygranych przez koalicję 15 października wyborów o dwa miesiące więcej. Przez ten czas rządowi udało się chociażby odblokować środki Krajowego Planu Odbudowy. Wśród sukcesów znalazły się też podwyżki dla nauczycieli i zwiększenie wydatków na obronność.

Nie wszystko jednak nowej władzy poszło zgodnie z planem, co widać było już po pierwszych 100 dniach, kiedy to zrealizowane miało być 100 konkretów. Zamiast tego w tym okresie nie zrealizowanych było aż 77 obietnic. Choć później stopień realizacji urósł, na pewno odbiło się to na całorocznej opinii wyborców.

Sondaż. Polacy ocenili rok Donalda Tuska

O to, jaką ocenę po roku rządów Polacy wystawiliby Donaldowi Tuskowi jako premierowi, zapytała uczestników sondażu SW Research „Rzeczpospolita”. Badani oceniać mogli szefa rządu w klasycznej, szkolnej skali: od jednego do sześciu, od nagannego do celującego.

Najwyższą ocenę, czyli celującą, wystawiło premierowi zaledwie 3,2 proc. badanych. Choć nieco gorszą, to nadal bardzo dobrą ocenę Donald Tusk otrzymał od 6,8 proc. badanych. „Czwórkę” szefowi rządu wystawiło 18,9 proc. badanych, „trójkę” 17,5 proc. badanych, a „dwójkę” 17,4 proc. badanych”.

Łącznie na coś więcej niż „naganę” Donald Tusk mógł liczyć u 68,3 proc. badanych. Jeśli jednak premier miał nadzieję na ocenę wyższą niż „trójka”, to zgodzić się na to może jedynie 28,9 proc. ankietowanych. 24,9 proc. wystawiło szefowi rządu „jedynkę”, a 11,2 proc. nie miało zdania.

Wiek i płeć mają znaczenie

Wyniki badania skomentował dla „Rzeczpospolitej” skomentował Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research. Zauważył on, że „premier do tej pory pracował niedostatecznie zdaniem niemal co czwartej kobiety i blisko trzech na dziesięciu mężczyzn”.

– Najniższą możliwą notę wystawia Donaldowi Tuskowi trzech na dziesięciu respondentów między 25 a 34 rokiem życia i prawie czterech na dziesięciu badanych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe – dookreślił Jastrzębski.

Czytaj też:

KO chwali się cenami „podstawowych produktów”. Internauci nie mieli litościCzytaj też:

Tusk ostro o Romanowskim i Orbanie. „Bolgot Karácsonyt”