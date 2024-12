KO chwali się cenami „podstawowych produktów”. Internauci nie mieli litości

We wpisie z 23 grudnia PO pochwaliła się, że w grudniu 2024 roku za koszyk podstawowych produktów zapłacimy mniej niż w 2023 – czyli za czasów, gdy rządziła Zjednoczona Prawica.

Dość zastanawiającym może być dla wielu fakt, że na liście znalazła się masa makowa, karp czy kapusta biała – przypomnijmy, że mówimy o „produktach podstawowych”.

KO chwali się cenami produktów i paliwa

I tak w 2023 roku masa makowa (850 gramów) kosztowała 8,79 złotych, a rok później – 8,49. Jeśli chodzi o karpia (płaty), cena za jeden kilogram wynosiła 44,99 zł, a obecnie to 29,99 zł. Wymieniono też kapustę białą (1 kg), która kosztowała 3,99 zł, a dzisiaj można ją dostać za 2,99 zł. Uwzględniono też między innymi schab, za którego kilogram trzeba było zapłacić (za PiS) 22,67 zł, a teraz jego cena to 21,46 zł. Na liście mamy również pomidory (cena za 1 kg), które kosztowały 9,82 zł, a dzisiaj – 8,75 zł. PO przyznaje, że spośród wymienionych produktów, które uznano za „podstawowe” – najpewniej ze względu na okres świąteczny – trochę nie wyszło z ceną masła, które kosztowało (za 250 g) 5,74 zł, a teraz – bagatela 8,59 zł.

Porównano średnie ceny z grudnia 2023 i 2024 roku. Dane pochodzą z serwisów money.pl i dlahandlu.pl.

W następnym wpisie uwagę poświęcono zaś benzynie i podano jej średnie ceny w Unii Europejskiej (na podstawie danych e-patrol.pl). Ustalono je na podstawie kursów walut Narodowego Banku Polskiego. I tak na pierwszym miejscu znalazła się Bułgaria – cena benzyny wynosi 5,47 zł, na drugim Litwa – 5,94 zł, a na trzecim Polska – 5,99 zł. Dalej mamy Rumunię – 6,03 zł i Czechy – 6,04 zł.

„Polska na czele państw z najtańszym paliwem” – chwali się Koalicja Obywatelska.

Co na to internauci?

Wielu użytkowników platformy X nie dowierza w ceny podane we wpisie. Internauci wskazują na kwoty, jakie zapłacić trzeba za najbardziej dostępne produkty w popularnych dyskontach, które są znacznie wyższe – np. schab. Inny komentujący dopytuje, „gdzie są pomidory za 8 złotych”. Dlahandlu.pl, który w analizie cen wziął ostatni miesiąc, podaje, że średnia cena schabu (1 kg) to 22,41 zł, choć można znaleźć mięso także za 18,24 zł. Jeśli chodzi przykładowo o pomidory, jest to średnio 9,26 zł, ale najtaniej znajdziemy je za 4,93 zł.

W przypadku paliwa internauci przypomnieli, że miało ono kosztować 5, a nie około 6 zł. Przypomnijmy – był to jeden ze „100 konkretów” programu PO. Tusk obiecał przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, że ma „bardzo konkretne rozwiązanie”, które do takiego stanu rzeczy doprowadzi.

W poniedziałek do koszyka PO odniósł się Adrian Zandberg, lider partii Razem. Poseł zauważył, że część wpisów o cenach produktów zostało skasowanych przez partię. „Drogi premierze! Ceny jedzenia od poprzednich świąt wzrosły, a nie spadły. Jeśli pan nie dowierza, może pan sprawdzić w Urzędzie Statystycznym” – wskazał.

Zandberg: Czy wy sobie jaja robicie?

Polityk w dalszej części pisze, że KO „podniosła VAT [podatek od towarów i usług – red.] na jedzenie. Niestety, w górę idą też koszty utrzymania mieszkania, czynsze, energia, wydatki na zdrowie. Pchanie opowieści, że jest super, bo to najtańsze święta w historii, nie wyjdzie, nawet gdyby wasze tuby propagandowe pchały to 24 godziny na dobę”. „Ludzie naprawdę widzą rachunek przy kasie. Rzeczywistość, wbrew pozorom, istnieje” – zakończył.

„Czy wy sobie jaja robicie?” – zapytał Zanderg. Zastanawiał się też, kiedy ostatni raz politycy odwiedzili sklep spożywczy.

