Były lider Konfederacji zadrwił z Mentzena. „Jak trwoga, to do Korwina”

W poniedziałek późnym wieczorem kandydat na prezydenta 2025 – Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji – opublikował wpis. „To fajnie, że Platforma Obywatelska miała w programie z 2019 roku zasadę 2 za 1. Oznacza to, że [Rafał] Trzaskowski kopiuje moje przemówienia, a PO postulaty naszej partii” – ocenił poseł. „Poniżej fragment naszego programu z 2015 roku. Nie dość, że kopiujecie, to jeszcze potem nie realizujecie, gdy już rządzicie!” – skwitował. Opublikował także zdjęcie postulatów „Dumnej Bogatej Polski”, przygotowane przed laty przez Partię KORWiN – możemy tam przeczytać o „zasadzie »jeden nowy przepis – dwa uchylone«”.

Na wpis właściciela kancelarii, która oferuje usługi z zakresu doradztwa prawno-podatkowego, zareagował wkrótce Janusz Korwin-Mikke – założyciel partii, której postulat zacytowano.

„Pan tam dopisał kilku punktów”

„Szanowny panie przewodniczący, w 2015 roku – czyli wtedy, gdy powstawał program partii KORWiN – nie był pan jeszcze członkiem jej struktur. Próbował pan wówczas (nieskutecznie) swoich sił w ruchu Kukiz’15” – wypomniał Mentzenowi były europoseł. Na komentarz Korwina-Mikkego odpowiedział niebawem Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. „Panie Januszu, program »Dumna, Bogata Polska!« napisałem ja, przepisując w 97 procentach program »Republikańska Polska« Stowarzyszenia Republikanów. Pan tam dopisał kilku punktów, co do zasady ekstrawaganckich (jak na przykład sądy kapturowe dla sędziów)” – czytamy.

W komentarzach ujawnił się też Stanisław Tyszka – europoseł Konfederacji. „Szanowny panie prezesie, a pan funkcjonował wtedy w partii KORWiN, której nazwę ja panu z sympatii wymyśliłem i podarowałem” – odpowiedział na wpis polityka.

„Jak trwoga, to do Korwina”

1 kwietnia w południe polityk prawicy opublikował jeszcze jeden wpis, nawiązujący do całej sprawy. „Jak trwoga, to do Korwina – rozumiem. Ale skoro WCzc. [wasza czcigodność – red.] Mentzen odciął się ode mnie i mojej partii, to przypisywanie sobie programu z 2015 roku nie wygląda najlepiej. Obstawiam, że nawet nie miał pojęcia, że ten postulat był w tym programie zapisany” – napisał.

