Zmiana na czele sondażu partyjnego. Hołownia i Kosiniak-Kamysz mają problem

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Polacy zostali zapytani, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,53 proc. (wzrost notowań o 1,41 p.p. w porównaniu do sondażu z września).

Najnowszy sondaż partyjny. Zmiana lidera, marny wynik PSL

Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie na poziomie 29,91 proc. (spadek o 2,95 p.p). Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja – 13,23 proc. (wzrost o 1,42 p.p).

W dalszej części stawki uplasowały się Nowa Lewica (7,34 proc., wzrost o 0,66 p.p.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,16 proc., spadek o 0,5 p.p), Partia Razem (poparcie wzrosło z 4,52 proc. do 5,46 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (3,61 proc., spadek o 0,53 p.p.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (spadek z 1,6 proc. do 1,37 proc.).

Politolog o ruchu Kaczyńskiego. „Efekt jest odwrotny od zamierzonego”

Wyniki badania skomentował prof. Kazimierz Kik. Jak zaznaczył politolog, sondaż jest korzystny dla Koalicji Obywatelskiej, ale nie ma ona szans na rządzenie, ponieważ jej dwóch koalicjantów nie przekroczyłoby progu wyborczego.

Ekspert pytany o to, dlaczego KO uplasowała się na czele sondażu, poprawiając swój poziom poparcia, odparł: „Platforma nie ma sukcesów, ale nie konfliktuje się z partnerami. Przeciwnie – wkrótce połączy się ze swoimi »przybudówkami«”. – Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński atakuje Konfederację, sądząc, że zyska jej wyborców, a efekt jest odwrotny od zamierzonego, gdyż w tym sposób osłabia swoją partię, co widzimy w wynikach sondażu – podsumował prof. Kik.

Badanie wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków

