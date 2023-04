Solidarna Polska zmieni nazwę? Nieoficjalnie: Szykuje się radykalny ruch

3 maja w Hali Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie odbędzie się kongres partii, na której czele stoi prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak informuje Wirtualna Polska, to właśnie podczas tego wydarzenia ma oficjalnie zniknąć szyld Solidarnej Polski i zostać zaprezentowana nowa nazwa partii.

Solidarna Polska zmieni nazwę? Nieoficjalne doniesienia

Z medialnych spekulacji wynika, że będzie odnosiła się do „wyrazistego i konfrontacyjnego stosunku wobec polityki Unii Europejskiej”. – To koniec tego szyldu, zaczynamy nowy etap – powiedział anonimowy informator Wirtualnej Polski.

„Z nieoficjalnych rozmów WP wynika, że »ziobryści« tym samym chcą odróżnić się od – jak twierdzą – »ugodowej« linii politycznej wobec UE, utrzymywanej przez premiera Mateusza Morawieckiego” – podaje wspomniane źródło. Kongres ma również być „ważnym elementem strategii »ziobrystów« głównie w kontekście negocjacji z PiS w sprawie miejsc na listach wyborczych”.

Polityczna ofensywa w sieci. Solidarna Polska przeciwwagą dla Konfederacji?

Informatorzy wp.pl z Solidarnej Polski twierdzą też, że są „bardzo skuteczni” i „mocno zasięgowi” w mediach społecznościowych, a ich aktywność może stanowić przeciwwagę dla cieszącej się w sieci dużym zainteresowaniem Konfederacji.

– Różnimy się od Konfederacji przewidywalnością, doświadczeniem i negatywnym stosunkiem do Rosji. Od PiS zaś – stosunkiem do suwerenności w świetle decyzji, jakie podejmował premier Morawiecki w sprawie FitFor55 czy zgody na mechanizm praworządności, pakiet klimatyczny, a także kamienie milowe i KPO. We wszystkich tych sprawach głosowaliśmy przeciw w Sejmie, wbrew większości – powiedział anonimowo jeden ze współpracowników ministra sprawiedliwości, cytowany przez Wirtualną Polskę.

