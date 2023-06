Wiadomo, gdzie odbędzie się konwencja PiS. „Tu czyhają wrogie siły”

W najbliższą sobotę PiS ogłosi organizuje konwencję, na której przedstawi kolejne propozycje programowe. Konwencja miała odbyć się w Łodzi, na co zareagowała rządząca miastem Hanna Zdanowska, która związana jest z PO. Zapewniła, że „nie zabroni” organizacji konwencji w należącej do miasta Atlas Arenie, jednak zapowiedziała, że dochód przeznaczy na miejski program in vitro. „Cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro” – napisała w mediach społecznościowych. W poniedziałek szef sztabu PiS Joachim Brudziński ogłosił zmianę planów partii.

Konwencja PiS na Dolnym Śląsku. „Blisko ludzkich spraw”

„Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia” – napisał szef sztabu PiS na Twitterze. Dziennikarze RMF FM dowiedzieli się, że na miejsce konwencji wybrano Bogatynię. Ma to być symboliczne miejsce, swoiste „Westerplatte PiS-u”, gdzie czyhają „wrogie siły partii”. Drugim ważnym powodem jest lokalizacja. Bogatynia jest położona raptem 2 kilometry od kopalni w Turowie. Politycy PiS jeździli tam ostatnio, zapewniając, że nie pozwolą zamknąć kopalni. Konwencja prawdopodobnie będzie zorganizowana w plenerze, w ośrodku sportowym, na boisku albo w parku miejskim.

Także w sobotę na Dolnym Śląsku odbędzie się konwencja PO, na wrocławskim Nowym Targu. – Tutaj spotkamy się my wszyscy, którzy wierzą, że Polska może być nowoczesna, słoneczna, z ambicjami – mówił na nagraniu Donald Tusk.

Poprzedni kongres PiS pod hasłem „Programowy Ul” odbył się 15 maja. Partia rządząca złożyła wówczas trzy obietnice wyborcze: podniesienie świadczenia 500 plus do 800 złotych od stycznia przyszłego roku, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych.

twitterCzytaj też:

Donald Tusk kpi ze zmiany planów PiS. „Obrazić równocześnie Dolny Śląsk i Łódź”Czytaj też:

PiS rezygnuje z konwencji w Łodzi. Brudziński ogłasza zmianę planów