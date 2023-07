Migranci gorącym tematem w kampanii? Ochojska dla „Wprost”: Może premier Tusk wcale nie miał tego na myśli?

Agnieszka Kaszuba, „Wprost”: Donald Tusk w opublikowanym przez siebie nagraniu porusza temat migracji, zarzucając PiS hipokryzję, bo z jednej strony mówi „stop migrantom”, a z drugiej wpuszcza ich do pracy w Polsce. Szef PO wezwał do odzyskania kontroli nad polskimi granicami. Niektórzy odbierają jego nagranie jako ksenofobiczne...

Janina Ochojska: Ja odebrałam je zupełnie inaczej. Pan premier Donald Tusk mówi o tym, że PiS wykorzystuje sprawy migracji i to, co dzieje się we Francji po to, żeby nas wystraszyć po raz kolejny napływem uchodźców i migrantów do Polski, a sam przyjmuje ich do pracy. I to jest fałszywe. Jarosław Kaczyński, rząd PiS, premier Morawiecki straszą nas nieustanie uchodźcami i migrantami, którzy zaleją Polskę, a jakoś cały czas nie zalewają. Oczywiście, abstrahując od sytuacji z Ukraińcami, którzy są uchodźcami wojennymi i to jest zupełnie inna kategoria.

Tu Polska stanęła na wysokości zadania...