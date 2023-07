Jakimowicz odnajdzie się u boku Ziobry? „Nieprawdopodobna propozycja”

Jarosław Jakimowicz opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował o swoich planach na najbliższa przyszłość. Okazuje się, że jego zainteresowania polityczne mogą przerodzić się w coś więcej. „Nie ma dłużej co utrzymywać w tajemnicy. Coś, o czym wiedziałem, że nastąpi po ewentualnej zmianie, po wyborach, dzieje się teraz” – napisał komentując nagranie.

Jakimowicz i Ziobro. Mocny tandem?

Były pracownik TVP ogłosił, że dostał "nieprawdopodobną propozycję" i zamierza przyłączyć się do formacji Zbigniewa Ziobry. „Najbliżej mi było zawsze do Solidarnej Polski, dziś Suwerennej Polski. Chyba jasne jest wszystko? Nie trzeba być po politologii, żeby zrozumieć, co się dzieje” – czytamy. Wygląda więc na to, że dawna gwiazda "Młodych wilków" wystartuje w wyborach parlamentarnych.

W dołączonym do wpisu nagraniu zapowiedział, o co zamierza walczyć jako przyszły parlamentarzysta. – Będę bronił Kościoła, wartości chrześcijańskich, wiary, tradycji, Polski. Jestem Polakiem, zawsze w klapie nosiłem biało-czerwoną flagę, żadnej innej. To są polskie media, w których tutaj jestem. Tak więc za chwilę do zobaczenia – powiedział.

„Liczne przykłady nieprzyzwoitych zachowań”

Jakimowicz stracił niedawno pracę w TVP, co w jego mniemaniu było wynikiem ostracyzmu ze strony środowiska medialnego i artystycznego. „Od 4 lat, czyli od daty mojego przyjścia do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, środowisko show-biznesu oraz środowisko artystyczne wykazały się ogromnym ostracyzmem w stosunku do mnie, przez co straciłem pracę w telewizji, kinie i teatrze” – napisał w oświadczeniu opublikowanym po rozwiązaniu umowy z rządową telewizją.

Zupełnie inny powód rozstania podał jednak szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk, w piśmie do Jakimowicza. „W związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w Spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych” – czytamy.

