Czarnek przedstawił kolejną propozycję PiS. Skorzystać ma 5 milionów uczniów

Za niewiele ponad miesiąc Polacy ruszą do komisji wyborczych, by oddać głos w wyborach parlamentarnych. Nic więc dziwnego, że kampania wyborcza nabiera tempa, a w przestrzeni publicznej i internecie pojawiają się materiały, w których politycy składają kolejne obietnice. Niezwykle aktywna jest w tym zakresie partia rządząca, która tym razem skupiła się na edukacji.

PiS chce wysyłać dzieci na wycieczki

W krótkim klipie w rolę narratora wszedł Przemysław Czarnek, który zapowiedział realizacje kolejnego programu socjalnego. – Od wiosny przyszłego roku w ramach programu "Bon szkolny – poznaj Polskę" sfinansujemy jedno i dwudniowe wycieczki dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce – zapowiada minister edukacji.

Następnie Czarnek podkreśla, że jednym z celów programu jest kształtowanie postaw patriotycznych w młodych Polkach i Polakach. – Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski, być dumnym z naszego języka i symboli narodowych. W tym celu na jeszcze większą skalę wykorzystamy potencjał edukacyjny polskich muzeów, centrum nauki, zabytków naszych miast i piękna polskiej wsi – podkreślił.

Co więcej szef resortu edukacji zaznaczył, że propozycja PiS jest również dobrą informacją dla innych sektorów gospodarki. – To również świetna wiadomość dla sektora turystycznego i branży polskich przewoźników – zapewnił.

PiS chce zlikwidować kartę nauczyciela

Bon wycieczkowy to niejedyny pomysł PiS na edukację w najbliższych latach. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego Przemysław Czarnek przedstawił plany partii dotyczące szkolnictwa. Wynika z nich, że polscy uczniowie będą zachęcani do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, a duży nacisk będzie położony na ich sprawność fizyczną. Ponadto do szkół powrócić ma na stałe nauka języka łacińskiego.

Czarnek zapowiedział również poważną zmianę dla nauczycieli. Z jego zapowiedzi wynika, że rząd ma w planach zlikwidowanie Karty Nauczyciela i stworzenie w jej miejsce zupełnie nowego dokumentu regulującego prawa, przywileje i obowiązki pedagogów.

