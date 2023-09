Kaczyński wspomniał o kobietach w ciąży. „Uszom nie wierzę. Wyjątkowy łaskawca”

W sobotę w Końskich odbyła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wygłosił długie przemówienie i zaprezentował „osiem konkretów”, z którymi partia rządząca idzie do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Kaczyński: Kobieta w ciąży też ma pełne prawo do życia i zdrowia

W trakcie wystąpienia prezes PiS poruszył też kwestię praw kobiet i odniósł się do toczącej się od wielu miesięcy debaty na temat prawa aborcyjnego.

– Godność człowieka i ludzkie życie to wartości Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca, też ma pełne prawo do życia i zdrowia – stwierdził Kaczyński.

Posłanki i dziennikarki oburzone

Na wypowiedź wicepremiera uwagę zwróciły posłanki opozycji i dziennikarki. „Kaczyński podsumował bestialstwo swoich rządów. »Kobieta w ciąży TEŻ ma prawo do życia«. Niech ten człowiek wreszcie skorzysta z prawa do zniknięcia z życia polskich kobiet” – skomentowała Aleksandra Gajewska z PO na portalu społecznościowym X.

Z kolei Agnieszka Pomaska oświadczyła, że „uszom nie wierzy”. „Jarosław Kaczyński mówi, że kobiety w ciąży też mają prawo do życia. Wyjątkowy łaskawca” – powiedziała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Krytycznie do wypowiedzi Kaczyńskiego odniosły się też dziennikarki. „Aha. Dobrze, że «też». Bardziej niezręcznie już nie można było się wypowiedzieć” – napisała Joanna Miziołek z „Wprost”. „Serio? Wydawałoby się, że to oczywiste. Jak się okazuje nie, bo prezes partii rządzącej Kaczyński — niemal od tego stwierdzenia — uznał, że warto rozpocząć” – to z kolei komentarz Klary Klinger z „Dziennika Gazety Prawnej”.

Witek do Tuska: Pan ma czelność mówić o piekle kobiet?

O propozycjach dla kobiet mówiła również podczas konwencji PiS Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu ostro zaatakowała Donalda Tuska.

– Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet, kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety do tego, żeby pracowały do 67 roku życia? Kiedy podnosił pan kobietom pracującym na roli o 12 lat wiek? Kiedy mogłyby odejść na emerytury? Pan ma czelność mówić o piekle kobiet, kiedy to za pana rządów kobiety zostawiały swoje dzieci pod opieką dziadków i wyjeżdżały na Zachód, ponieważ to było tak duże bezrobocie, że nie były w stanie zapewnić godnego życia swoim dzieciom? Dziadkowie choćby byli najlepsi, nigdy nie zastąpią rodziców – grzmiała Witek.

