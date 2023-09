Posłanka KO zaatakowana na targu. Policja zatrzymała napastnika

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na targu w Opolu Lubelskim. Kandydaci w wyborach parlamentarnych prowadzili tam swoją kampanię – rozdawali ulotki i rozmawiali z mieszkańcami miasta. W pewnym momencie do posłanki Koalicji Obywatelskiej podszedł nieznany mężczyzna i zaczął ją szarpać.

Marta Wcisło zaatakowana na targu

– Zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami, zaczął mnie szarpać, zaczął mi grozić – relacjonowała Wcisło w nagraniu opublikowanym w portalu społecznościowym X.

Z kolei w rozmowie z Onetem posłanka doprecyzowała, że „w pewnym momencie z tłumu podbiegł do niej nieznany mężczyzna, złapał ją rękami, uderzył i zaczął trząść”. – Krzyczał na mnie „nie jesteście Polakami” oraz „takich jak wy trzeba wybić”. Był strasznie agresywny. Gdyby nie szybka pomoc, to nie wiem, co by mi zrobił – powiedziała. Parlamentarzystka ujawniła, że „ma sińce na rękach” i zapowiedziała, że zrobi obdukcję.

Policja zatrzymała napastnika

Sprawa została zgłoszona na policję. We wtorek w południe Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim poinformowała, że mężczyzna, który miał zaatakować posłankę, został zatrzymany. – Okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Radawczyk – przekazała aspirant Katarzyna Bigos.

Mężczyzna odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

twitter

Świadkiem zdarzenia był inny kandydat w wyborach – Jakub Stefaniak z PSL i Trzeciej Drogi, który zarejestrował zajście. — Stałem obok, rozdawałem swoje materiały wyborcze, nagle usłyszałem krzyk. Widziałem, że jakiś mężczyzna szarpał Martę Wcisło. Jej współpracownicy zaczęli go odciągać. Zacząłem nagrywać tego mężczyznę, by można było go zidentyfikować. Bez względu, z jakiej ktoś jest partii, nie można startować z rękami do kobiet — powiedział Onetowi Stefaniak.

Czytaj też:

Kampania KO wkracza w kolejną fazę. W trasę ruszył „Tuskobus”Czytaj też:

Nowy sondaż. PiS zyskuje głosy, Koalicja Obywatelska ma problem