PiS to prawica czy lewica? Odpowiedź nie jest wcale oczywista

Podział na prawicę, lewicę i centrum porządkuje scenę polityczną i pozwala wyborcom łatwiej się na niej zorientować, jednak w praktyce jest on nieprecyzyjny, umowny i nie ma większego znaczenia. Ugrupowania mieszają w swoich programach postulaty kojarzone tradycyjnie z lewicą i z prawicą. Sami liderzy uciekają też od jednoznacznego określania profilu swojej partii, albo wykorzystują te określenia jako zarzut pod adresem przeciwników politycznych.

Wybory 2023. PiS to prawica czy lewica?

Jaką partią jest Prawo i Sprawiedliwość? Politycy PiS sami siebie nazywają prawicą, choć nie wszyscy. Od szufladkowania ucieka chociażby premier Mateusz Morawiecki. — Nie jestem zwolennikiem łatek „prawicowy”, „lewicowy”. Jak popatrzymy na naszą politykę społeczną, to ona jest bardzo solidarnościowa, czyli ktoś mógłby nawet powiedzieć, że lewicowa — wyjaśniał szef rządu w ubiegłym roku podczas sesji Q&A z uczestnikami Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego.

Morawiecki zwrócił uwagę, że przez znaczą część ubiegłego wieku polityka społeczna kojarzyła się z partiami socjaldemokratycznymi. – My, widząc deficyty III RP w obszarze polityki społecznej, położyliśmy na nią ogromny nacisk, ale wiedzieliśmy jednocześnie, że aby można ją zrealizować przy niższych deficytach budżetowych, potrzeba sprawnego państwa. A sprawne państwo kojarzy się bardziej z kolei z partami konserwatywnymi – mówił premier.

Jednak w 2019 r. Morawiecki, podczas jednego ze spotkań z wyborcami, wskazywał, że „PiS ma swoje źródła także w lewicowej, PPS-owskiej myśli”. – Jest również spadkobiercą myśli socjalistycznej i robotniczej. Jesteśmy także obozem patriotycznym – mówił.

Partie lewicowe nie powstydziłyby się chociażby programu „500 plus”, podniesionego ostatnio do „800 plus”. Jeśli z kolei weźmiemy pod uwagę kwestie światopoglądowe to PiS sytuuje się po prawej stronie. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaostrzyła prawo aborcyjne, odchodząc od obowiązującego od lat 90. kompromisu. PiS sprzeciwia się też związkom partnerskim i metodzie in vitro, i staje w obronie rodziny i Kościoła.

Polacy w sondażu: To najbardziej prawicowa partia

A jak postrzegają partię rządzącą Polacy? Jesienią 2021 roku Kantar Public zapytał respondentów, w jakim miejscu sytuują partie na skali od 1, czyli najbardziej prawicowe, do 8, czyli najbardziej lewicowe. 65 proc. respondentów uznało wówczas, że PiS jest „najbardziej prawicową partią polityczną”.

Czytaj też:

Program wyborczy PiS. Osiem najważniejszych obietnic partii rządzącej na wyboryCzytaj też:

Sztabowiec PiS-u: Większość ludzi chce zmiany władzy