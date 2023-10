Posłowie na Śląsku. Oto lista parlamentarzystów

PKW opublikowała listy parlamentarzystów ze wszystkich województw. Nie wiadomo jeszcze, kiedy powstanie nowy rząd i wiele wskazuje na to, że możemy na to długo poczekać. Wiadomo już jednak, kto będzie go tworzył. Na kogo głosowali Polacy na Śląsku?

Województwo śląskie

Okręg nr 27 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, PiS – 4 mandaty, Konfederacja – 1 mandat, KO – 3 mandaty

Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Zjednoczona Prawica:

Stanisław Szwed

Grzegorz Puda

Przemysław Drabek

Grzegorz Gaża

KO:

Mirosława Nykiel

Małgorzata Pępek

Apoloniusz Tajner

Trzecia Droga:

Mirosław Suchoń

Konfederacja:

Bronisław Foltyn

Okręg nr 28 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, PiS – 3 mandaty, KO – 3 mandaty

Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz miasta na prawach powiatu: Częstochowa

Zjednoczona Prawica:

Lidia Burzyńska

Szymon Giżyński

Andrzej Gawron

KO:

Izabela Leszczyna

Andrzej Szewiński

Przemysław Witek

Trzecia Droga:

Henryk Kiepura

Okręg nr 29 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, Nowa Lewica – 1 mandat, PiS – 3 mandaty, KO – 4 mandaty

Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: gliwicki, tarnogórski oraz miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze

Zjednoczona Prawica:

Bożena Borys-Szopa

Jarosław Wieczorek

Wojciech Szarama

KO:

Krystyna Szumilas

Marta Golbik

Marek Gzik

Tomasz Głogowski

Trzecia Droga:

Piotr Strach

Nowa Lewica:

Wanda Nowicka

Okręg nr 30 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, PiS – 4 mandaty, Konfederacja – 1 mandat, KO – 3 mandaty

Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

Zjednoczona Prawica:

Michał Woś

Bolesław Piecha

Paweł Jabłoński

Grzegorz Matusiak

KO:

Krzysztof Gadowski

Marek Krząkała

Gabriela Lenartowicz

Trzecia Droga:

Łukasz Osmalak

Konfederacja:

Roman Fritz

Okręg nr 31 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, Nowa Lewica – 1 mandat, PiS – 4 mandaty, Konfederacja – 1 mandat, KO – 5 mandatów

Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszar powiatu: bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy

Zjednoczona Prawica:

Mateusz Morawiecki

Marek Wesoły

Michał Wójcik

Jerzy Polaczek

KO:

Borys Budka

Monika Rosa

Ewa Kołodziej

Wojciech Król

Łukasz Ściebiorowski

Trzecia Droga:

Michał Gramatyka

Nowa Lewica:

Maciej Konieczny

Konfederacja:

Grzegorz Płaczek

Okręg nr 32 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, Nowa Lewica – 2 mandaty, PiS – 3 mandaty, KO – 3 mandaty

Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: będziński, zawierciański oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Zjednoczona Prawica:

Ewa Malik

Waldemar Andzel

Robert Warwas

KO:

Barbara Dolniak

Wojciech Saługa

Mateusz Bochenek

Trzecia Droga:

Kamil Wnuk

Nowa Lewica: