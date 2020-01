Kiedy należy rozebrać choinkę? Tradycja wskazuje kilka granicznych dat

Po Świętach Bożego Narodzenia Polacy często zastanawiają się, kiedy rozebrać choinkę. Warto podkreślić, że prawo kanoniczne w tym przypadku nie narzuca konkretnych dat, a odpowiedzi na to pytanie udziela tradycja. Pierwszą z dat, którą zwykle wymienia się w kontekście czasu rozebrania choinki jest 6 stycznia, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywana świętem Trzech Króli.

Za granicę przyjmuje się także koniec liturgiczny okresu Bożego Narodzenia. Ten kończy się w niedzielę Chrztu Pańskiego, która w roku 2020 wypada 12 stycznia. To druga tradycyjna data wskazywana jako data do kiedy należy trzymać choinkę w domu. Trzeci z tradycyjnych dni po których należy rozebrać choinkę jest święto Ofiarowania Pańskiego, znane także jako Matki Bożej Gromnicznej obchodzone co roku 2 lutego. To święto nieoficjalnie kończy obchody Bożego Narodzenia i właśnie wtedy zwykle znikają szopki i choinki z kościołów.

Jednak nie tylko daty trzech konkretnych świąt związanych z Epifanią, czyli bożym Objawieniem są przyjmowane za granicę po której należy rozebrać choinkę. Wielu ludzi z rozebraniem choinki czeka na wizytę księdza „po kolędzie”. Oczywiście niczego złego nie ma także w rozebraniu choinki wtedy, kiedy drzewko obeschło, sypie się i straciło swój świąteczny czar. W końcu choinka ma być zielonym symbolem życia, a wyłysiałe lub pożółkłe gałązki z trudem mogą być za taki uznane.

