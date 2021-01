Środa Popielcowa. Watykan: Zmiany w posypywaniu głów popiołem

Z powodu pandemii zmianie ulega obrzęd posypania głów popiołem w Środę Popielcową, która w tym roku przypada 17 lutego – takie zalecenie wydała watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Zgodnie ze wskazówkami Watykanu, ogłoszonymi we wtorek, ksiądz w chwili posypywania popiołem głów wiernych musi mieć maseczkę, rękawiczki i wcześniej zdezynfekowane ręce.

Odstąpiono od zasady wygłaszania formuły: „Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” do każdej osoby w chwili tego obrzędu. Ma zostać ona wygłoszona od ołtarza do wszystkich wiernych, nie do każdego z osobna.

