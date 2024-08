15 sierpnia, co to za święto? To ważny dzień dla katolików

15 sierpnia to ważny dzień w kalendarzu i to nie tylko dla katolików. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, a w różnych miastach odbywają się parady i wydarzenia wojskowe. Największe uroczystości co roku planowane są w Warszawie.

15 sierpnia to również jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Święto Wniebowstąpienia Maryi Panny, nazywane popularnie Świętem Matki Boskiej Zielnej, obchodzone jest na znak zakończenia plonów.

Święto Wniebowstąpienia Maryi Panny

Święto Wniebowstąpienia Maryi Panny obchodzone jest w Kościele Katolickim już od V wieku n.e. Po raz pierwszy obchodzono je w Jerozolimie, rodzinnym mieście Maryi.

Katolicy wierzą, że Maryja została wzięta wraz z ciałem i duszą do nieba. W 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat, w którym potwierdził, że matka Jezusa Chrystusa została zabrana do nieba wraz z ciałem. Dogmat jednak nie precyzuje samej kwestii jej śmierci.

15 sierpnia, czyli Matki Boskiej Zielnej

15 sierpnia w Kościele obchodzimy również popularne święto Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia wierni przybywają do kościołów z kwiatami ogrodowymi i polnymi, z płodami i bukietami ziół, by podziękować Bogu za dobre plony.

Święto to obchodzi się w wielu krajach, jednak pod różnymi nazwami. Pierwotnie było nazywane świętem Zaśnięcia Matki Boskiej czy świętem Przejścia Matki Boskiej.

Czy 15 sierpnia to święto nakazane?

15 sierpnia to święto Wniebowstąpienia Maryi Panny, jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Jest to święto nakazane, co oznacza, że tego dnia wierni powinni uczestniczyć w mszy świętej.

