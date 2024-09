Apb Jędraszewski: Świat przegrywa i przegra

Metropolita krakowski – podczas homilii na pielgrzymce młodzieży do Kalwarii Zebrzydowskiej – zwrócił uwagę na sytuację polityczno-religijną Rzymu w I wieku. Zaznaczył, że chrześcijaństwo było znakiem sprzeciwu wobec boskiego kultu, którego domagali się dla siebie cesarze.

– Chrześcijanin, nawet jeśli socjologicznie jest drobinką w tym świecie, ma poczucie, że jest kimś. Jeśli się ma poczucie tego, kim się jest w Chrystusie, nie ma powodów, by czuć jakikolwiek kompleks niższości. Przeciwnie – to świat przegrywa i przegra w konfrontacji z mocą, jaką daje Chrystus i z mądrością, jaką Chrystus obdarza tych wszystkich, którzy mu zawierzyli – powiedział arcybiskup Jędraszewski i wskazał przykład szyderstwa z Ostatniej Wieczerzy podczas inauguracji Igrzysk Olimpijskich.

Arcybiskup Jędraszewski kolejny raz ocenia ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich

Metropolita poruszył również temat pojawienia się Dionizosa podczas ceremonii, który w mitologii był bogiem wina, upojności i rozwiązłości seksualnej.

– W tej scenie inauguracji olimpiady było właśnie to przesłanie – kończy się świat chrześcijański; powinna się skończyć moralność chrześcijańska zawarta w Ewangelii, wyrażona w Chrystusie ukrzyżowanym; powinny nastać czasy upajania się życiem, niepatrzenia w przemijalność życia, ale w bieżącą chwilę, w której trzeba znaleźć maksimum przyjemności i minimum cierpienia. To jest sens życia człowieka proponowanego dzisiaj – mówił abp Marek Jędraszewski.

– Na przekór tej antyewangelii, my wracamy do źródeł, ciągle na nowo odkrywając godność dziecka Bożego – dodał arcybiskup.

Emerytura Jędraszewskiego

Przypomnijmy, w sierpniu pisaliśmy o tym, że archidiecezja krakowska ma dość rządów i mieszania Kościoła do polityki, co przez lata praktykował arcybiskup Marek Jędraszewski. Duchowni nie chcą, by ten spędzał w Krakowie swoją emeryturę.

