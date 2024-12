Wizyta duszpasterska 2024. Kiedy rozpoczyna się kolęda?

W okresie świąt Bożego Narodzenia księża odwiedzają swoich parafian, by pobłogosławić im na kolejny rok. Wizyta duszpasterska to jeden z obowiązkowych punktów okresu świątecznego dla wszystkich katolików. Kiedy w tym roku rozpocznie się kolęda i czy trzeba wpuścić księdza do domu?

Kiedy rozpocznie się kolęda 2024?

Nie ma jednego terminu, w którym we wszystkich parafiach rozpoczynają się wizyty duszpasterskie. Przyjęło się jednak, że księża zaczynają odwiedzać domy parafian tuż po świętach Bożego Narodzenia. W niektórych parafiach wizyty rozpoczną się jeszcze przed Nowym Rokiem, a w innych już w 2025 r.

Obecnie duże parafie coraz częściej odchodzą od obowiązkowego odwiedzania wszystkich parafian. Kolędy odbywają się na zgłoszenie, co ma zapobiec sytuacjom, w których kapłan chodzi po domach, a wierni nie otwierają mu drzwi. Coraz mniej osób wpuszcza księdza do domu, dlatego jeśli chcemy, by ksiądz nas odwiedził, powinniśmy zgłosić się do kancelarii parafialnej i zadeklarować chęć przyjęcia kapłana w domu.

Czy trzeba wpuścić księdza po kolędzie?

Każdy katolik, który jest czynnym członkiem Kościoła Katolickiego, powinien przyjąć księdza po kolędzie. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje nagłe, np. choroba w rodzinie. Podczas kolędy wierni zwykle wręczają księdzu kopertę, która stanowi datek na rzecz parafii. Warto jednak wiedzieć, że zła sytuacja finansowa nie jest wskazaniem do zrezygnowania z wizyty duszpaterskiej. Koperta nie jest rzeczą obowiązkową, ale dobrą wolą wiernych. Jeśli nie stać nas na złożenie datku, nie trzeba się tego wstydzić. Koperty zwykle nie są bogate, bo 28 proc. katolików przyznaje, że wkłada do koperty do 50 zł, a 25 proc. do 100 zł.

