25 grudnia to w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Co ciekawe żaden z ewangelistów nie pisał wprost o dokładnej dacie narodzin mesjasza. 25 grudnia jest datą symboliczną związaną prawdopodobnie z przesileniem zimowym.

Trudny quiz na Boże Narodzenie. Pytamy o teologię i symbolikę świąt

Liturgiczne święto Bożego Narodzenia rozprzestrzeniło się w Kościele zachodnim od IV wieku. Sprzyjało temu przyjęcie go na dworze cesarskim Konstantyna Wielkiego. A jakie są znaczenia i symbole związane z adwentem i Bożym Narodzeniem oraz co o tym świecie mówi i nakazuje Kościół? O to wszystko pytamy w naszym quizie.

