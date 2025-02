Komunia bez spowiedzi? Arcybiskup wyjaśnia

Arcybiskup poruszył ten temat w serwisie Aleteia.

„Kto nie jest świadomy ciężkiego grzechu, może i nawet powinien przystąpić do komunii„ — napisał. Jego zdaniem do zdrowego osądu grzechów konieczne jest posiadanie dobrze uformowanego sumienia.

Arcybiskup Zore tłumaczył, że przystąpienie do komunii bez sakramentu pojednania nie musi oznaczać popełnienia grzechu.

Komunia bez spowiedzi? Można ją przyjąć? Arcybiskup ze Słowenii wyjaśnia

W swoim piśmie słoweński duchowny powołał się na art. 1458 KKK mówiący:

”Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha„.



Arcybiskup tłumaczył, że „grzechy powszednie odpuszcza już żal na początku mszy świętej, modlitwa »Panie, nie jestem godzien« przed komunią”.

Jeżeli wierny nie jest świadomy ciężkiego grzechu, to może i powinien przystąpić do komunii. Katechizm Kościoła nakłada na wiernych obowiązek spowiedzi przynajmniej raz w roku. Zgodnie z prawem kościelnym Okres Wielkiego Postu oraz każdy piątek to specjalny czas pokutnej praktyki, w którym spowiedź jest zalecana.

