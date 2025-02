Czy to koniec spowiedzi dla dzieci? Ksiądz teolog rozwiewa wątpliwości

Ekspert z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zwraca uwagę, że inicjatywa ta ma niewielkie szanse na powodzenie. Chodzi konkretnie o zapisy Konstytucji RP. Dokument ten jednoznacznie wskazuje, że państwo zachowuje neutralność w sprawach światopoglądowych. Zapewnia jednocześnie swobodę wyrażania przekonań religijnych w przestrzeni publicznej. Ponadto każdemu obywatelowi gwarantuje się wolność sumienia i wyznania. Rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnym systemem wartości.

Duchowny przywołał również treść Preambuły Konstytucji RP, w której podkreślono, że Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem narodu. Władze państwowe zobowiązane są do poszanowania wolności, sprawiedliwości i dialogu społecznego, a także do ochrony godności człowieka oraz jego prawa do wolności.

Aspekty prawne

– Są jeszcze inne akty prawne precyzujące, na czym polega zagwarantowanie wolności sumienia i religii w państwie prawa, jak Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską czy Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podobne ustawy dotyczące innych związków wyznaniowych w Polsce – mówił KAI ksiądz profesor Przygoda.

Ekspert stanowczo podkreślił, że aby jakiekolwiek ograniczenia w zakresie spowiedzi mogły zostać legalnie wprowadzone, konieczna byłaby zmiana Konstytucji RP oraz wielu innych ustaw kształtujących fundamenty ustrojowe państwa.

Kwestia ochrony dzieci

Profesor Przygoda zwrócił uwagę, że petycja odnosi się wyłącznie do spowiedzi indywidualnej w Kościele katolickim. Nie ma natomiast podobnych postulatów dotyczących praktyk religijnych dla wyznawców judaizmu, islamu czy innych grup religijnych funkcjonujących zgodnie z prawem w Polsce.

Podkreślił również, że choć w debacie publicznej pojawia się temat nadużyć, które miałyby mieć miejsce podczas spowiedzi dzieci, Kościół systematycznie podejmuje działania mające na celu eliminowanie takich zagrożeń. Jednym z przykładów jest stosowanie tak zwanej „Ustawy Kamilka”, której zadaniem jest ochrona nieletnich oraz usuwanie z duchowieństwa osób, które wykazują jakiekolwiek niewłaściwe zachowania wobec dzieci.

Czy spowiedź jest bezpieczna?

Zdaniem duchownego, spowiedź dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej nie stwarza zagrożenia. Najczęściej bowiem odbywa się w obecności rodziców lub dziadków.

Duchowny stanowczo sprzeciwia się również opiniom, jakoby księża byli niewystarczająco przygotowani do spowiedzi dzieci. – Nie jest to argument potwierdzony żadnymi badaniami naukowymi. Studia w seminarium duchownym trwają sześć lat, a dorównują im długotrwałością i liczbą praktyk w ciągu roku akademickiego oraz w czasie wakacji chyba tylko studia z medycyny na kierunku lekarskim – zaznaczył ksiądz profesor Przygoda.

Ekspert podkreślił także, że wiedza ta jest niezbędna nie tylko w kontekście sprawowania sakramentu. Przydaje się również w pracy katechetycznej. Rolą księży nie jest bowiem ingerencja w sumienia dzieci, ale ich właściwe kształtowanie zgodnie z zasadami wolności człowieka.

Czy księża straszą dzieci piekłem?

Ksiądz profesor Przygoda odniósł się także do zarzutów, że spowiedź dzieci polega na straszeniu ich karą wiecznego potępienia i piekła. Zaznaczył, że księża nie zmuszają dzieci do opowiadania o grzechach, ani nie wykorzystują konfesjonału do wywoływania strachu. Jego zdaniem w debacie publicznej pojawiają się nierzetelne informacje, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. – Nie pamiętam, by Kościół ogłosił jakąś encyklikę na temat piekła – podsumował teolog z KUL.

