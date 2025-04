Nieoczekiwana wizyta Franciszka. Papież zaskoczył wiernych

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie papieża Franciszka. Ojciec Święty zaskoczył wiernych i nieoczekiwanie przybył w Wielką Sobotę do Bazyliki świętego Piotra w Watykanie. Poruszający się na wózku inwalidzkim papież wita się z wiernymi, którzy odwiedzili świątynię.

Kolejna nieoczekiwana wizyta Franciszka w bazylice

To kolejna niespodziewana wizyta Franciszka. Poprzednio papież przybył do Bazyliki świętego Piotra ponad tydzień temu, 10 kwietnia.

Ojciec Święty z okazji obchodów Roku Jubileuszowego pobłogosławił zebranych pielgrzymów odwiedzających Watykan.

Papież spędził również chwile przy pomniku papieża Benedykta XV oraz przy grobach Pawła III oraz Urbana VIII. Franciszek modlił się przy grobie Piusa X, o którym w przeszłości mówił, że „czuje się z nim bardzo blisko związany".

Mocne przesłanie papieża z okazji Wielkiego Piątku

W Wielki Piątek papież podzielił się swoimi refleksjami. Jego przesłanie opublikował Vatican News, a później wygłoszone zostało podczas piątkowej drogi krzyżowej. Słowa Franciszka zwracają uwagę na „nieludzką ekonomię, opartą na kalkulacji i algorytmach”, kierowanie się „chłodną logiką” i „interesowność”. W opublikowanym przesłaniu Franciszek zachęca do uczestnictwa w drodze krzyżowej, nazywając ją podróżą do wnętrza siebie, „burzącą codzienną rutynę”. Według Ojca Świętego jest to moment zejścia Jezusa Chrystusa „ku temu światu, który Bóg ukochał”.

„Jezus z Nazaretu, który urodził się w żydowskiej rodzinie, pełniący zawód cieśli, umarł za grzechy ludzkości, by ją odkupić, przy czym nie kierował się egoizmem i nie kalkulował, czy mu się to opłaca. Wszystko, co wydarzyło się przed rozpoczęciem nowej ery, było wypełnieniem bożego planu” – dodał papież Franciszek.

Czytaj też:

Ta wieś nazywa się Wielkanoc. W okolicy znajdziesz „magiczne” źródłoCzytaj też:

Najbardziej „wielkanocne” miejsce na świecie. Lata tam tylko jeden samolot dziennie