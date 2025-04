Śmierć papieża Franciszka. Wiadomo, jakie były jego ostatnie słowa

Papież Franciszek pomimo przebytej choroby oraz rehabilitacji aktywnie uczestniczył w obchodach Świąt Wielkiej Nocy. W Wielką Sobotę Ojciec Święty przybył do Bazyliki św. Piotra, gdzie pozdrawiał wiernych. Następnego dnia, w niedzielę, papież Franciszek przebywał na balkonie bazyliki. Odczytano wtedy jego orędzie oraz miało miejsce błogosławieństwo Urbi et Orbi. Franciszek później zaskoczył wiernych i w papamobile przejechał przez plac Świętego Piotra. Pozdrawiał zgromadzonych wiernych.

Jedne z ostatnich słów papieża Franciszka

Papieski pielęgniarz Massimiliano Strappetti ujawnił jedne z ostatnich słów Ojca Świętego. W Wielką Sobotę Franciszek zapytał pielęgniarza: „Myślisz, że mogę to zrobić?”, mając na myśli drogę, jaką miał do przebycia na wózku do Loggii Błogosławieństw.

Ojciec Święty zmarł w poniedziałek, o godzinie 7:35. Jak podał Watykan w komunikacie, przyczyną śmierci był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa.

Papież Franciszek nie żyje. Kiedy pogrzeb?

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 10 – poinformowało biuro prasowe Watykanu. Informacja pojawiła się we wtorek rano po pierwszej kongregacji generalnej kardynałów.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego 91-letni kardynał Giovanni Battista Re. Rozpoczną się one na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty pochowany zostanie w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Przygotowaniem pogrzebu zajmie się kamerling, kardynał Kevin Farrell. 77-letni prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Jak tłumaczył w rozmowie z RMF FM ks. prof. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kamerlinga można porównać do wykonawcy testamentu. – Kardynał kamerling ma za zadanie sprawować pieczę nad sprawami doraźnymi: przygotowaniem pogrzebu i kolegium kardynałów w celu wyboru nowego papieża, czyli konklawe – tłumaczył duchowny.

Czytaj też:

Komunikat Watykanu. Podano przyczynę śmierci papieżaCzytaj też:

Pogrzeb papieża Franciszka. Watykan podał datę