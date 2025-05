Tak powstaje dym, który zdradza wybór nowego papieża. Potrzebne konkretne substancje

Pielgrzymi i wierni z całego świata tłumnie przybywają do Rzymu, z nadzieją na ujrzenie słynnego białego dymu, zwiastującego wybór nowego Ojca Świętego.

Termin konklawe i szczegóły głosowania

Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez Watykan, w środę 7 maja o godzinie 15:00 zostaną wyłączone wszystkie nadajniki sieci komórkowej znajdujące się w obrębie Państwa Watykańskiego. Ma to na celu zapewnienie maksymalnej izolacji i bezpieczeństwa kardynałów biorących udział w tajnym głosowaniu.

Samo konklawe ruszy o godzinie 16:30, a jeśli podczas pierwszego głosowania nie zostanie osiągnięta większość 2/3, kolejnego dnia odbędą się cztery kolejne głosowania.

Symboliczny dym. Znak dla całego świata

Najważniejszym sygnałem, na który czekają miliony katolików, jest kolor dymu wydobywającego się z komina Kaplicy Sykstyńskiej. To on zdradzi wynik każdego etapu wyboru. Ciemny dym oznacza, że kardynałowie nie osiągnęli porozumienia. Biały – że nowy papież został wybrany. Komin, zamontowany specjalnie na czas konklawe, połączony jest z dwoma specjalistycznymi piecami.

Jeden z pieców pochodzi z 1939 roku. Służy do spalania kart do głosowania – tak, by wymazać wszelkie ślady procedury. Drugi piec, nowszy – z 2005 roku – odpowiada za generowanie widocznego dla wszystkich dymu. To w nim spalane są mieszanki chemiczne odpowiednio przygotowane, by uzyskać pożądany kolor.

Czarny i biały dym. Jak powstają?

Czarny dym powstaje w wyniku spalania substancji organicznych, takich jak drewno, przy ograniczonym dostępie tlenu – co skutkuje emisją ciemnych cząsteczek. Z kolei biały dym uzyskiwany jest przez spalanie mieszanek zawierających między innymi cynk i siarkę, tworzących siarczek cynku, który przypomina gęstą, jasną mgłę.

Aby ułatwić rozpoznanie koloru, komin zostanie wieczorem odpowiednio oświetlony. Obraz dymu będzie również transmitowany na żywo z pomocą kamery zainstalowanej niedaleko wylotu komina.

