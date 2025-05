Pierwsza decyzja nowego papieża. Z korzyścią dla wszystkich

Zgromadzeni na placu świętego Piotra powitali 267. papieża. To pierwszy na tym stanowisku Amerykanin – augustianin Robert Francis Prevost.

Leon XIV już pierwszego dnia wykonał ważny gest w stosunku do wiernych. Skorzystał z prawa, którym dysponuje naprawdę niewielka liczba duchownych na całym świecie.

Wybrano następcę papieża Franciszek. Leon XIV podjął pierwszą decyzję

Nowy papież udzielił odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy zgromadzeni byli w czwartek na Piazza San Pietro w Watykanie – i nie tylko. – Leon XIV udziela odpustu zupełnego w formie ustanowionej przez Kościół katolicki wszystkim obecnym [na pl. św. Piotra – red.] wiernym oraz tym, którzy otrzymują jego błogosławieństwo za pośrednictwem radia, telewizji i nowych technologii – oznajmił kardynał protodiakon Dominique Mamberti z balkonu bazyliki św. Piotra.

Ponadto udzielił błogosławieństwa. – Niech Jezus Chrystus doprowadzi was do życia wiecznego – zwrócił się do tłumu biskup Rzymu.

Warto wiedzieć, że odpust zupełny zgodnie z zapisami prawa kanonicznego udzielić mogą wyłącznie najwyżsi hierarchowie kościelni – o ile „moc tę nada im Ojciec Święty”. „Żadna władza kościelna, oprócz samego papieża, nie ma prawa upoważniać innych osób do udzielania odpustów, za wyjątkiem sytuacji, w której prawo to zostało jednoznacznie przyznane przez Stolicę Apostolską” – czytamy w dokumencie kościelnym.

Robert Prevost nowym biskupem Rzymu. Jakie pierwsze słowa wygłosił?

Niedługo po zakończeniu konklawe, gdy z komina Kaplicy Sykstyńskiej buchnął biały dym, na balkonie bazyliki św. Piotra pojawił się nowy papież. – Pokój niech będzie z wami wszystkimi – zwrócił się do wiernych. Słowa te przejdą do historii.

– Chcemy być kościołem, który zawsze dąży do pokoju – zaznaczył.

Czytaj też:

Wybór nowego papieża. Niespodziewana reakcja Donalda TrumpaCzytaj też:

Wybrano nowego papieża. Podano nazwisko