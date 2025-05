Wybór nowego papieża. Niespodziewana reakcja Donalda Trumpa

Nowym papieżem został amerykański kardynał z Chicago Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. Sprawę komentowali w mediach społecznościowych politycy. „Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową. To moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata” – zaczął na wstępie Andrzej Duda.

„W Polsce przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał Święty Jan Paweł II – poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności. Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi – w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie” – dodał prezydent.

Donald Trump o nowym papieżu. „To będzie bardzo znaczący moment!”

„Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Cóż za ekscytacja i wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!” – stwierdził Donald Trump.

„Ukraina głęboko ceni konsekwentne stanowisko Stolicy Apostolskiej w przestrzeganiu prawa międzynarodowego, potępianiu agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i ochronie praw niewinnych cywilów. W tym decydującym dla naszego kraju momencie mamy nadzieję na dalsze moralne i duchowe wsparcie Watykanu w wysiłkach Ukrainy na rzecz przywrócenia sprawiedliwości i osiągnięcia trwałego pokoju” – ocenił z kolei Wołodymyr Zełenski.

Robert Prevost nowym papieżem. Światowi przywódcy komentują

Prezydent Ukrainy życzył „Jego Świątobliwości Leonowi XIV mądrości, inspiracji i siły – zarówno duchowej, jak i fizycznej – w wypełnianiu jego szlachetnej misji”. „Serdecznie gratulujemy Jego Świątobliwości Leonowi XIV wyboru na papieża i głowę Kościoła katolickiego. Życzymy, aby jego pontyfikat kierował się mądrością i siłą, przewodząc wspólnocie i inspirując świat poprzez swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i dialogu” – napisała szefowa KE Ursula von der Leyen.

„Witaj, Papieżu Leonie XIV. Niech Twoje przywództwo Kościoła Katolickiego będzie światłem nadziei dla wszystkich wiernych, a Twoja mądrość i siła nadal inspirują świat, gdy pracujemy nad budowaniem mostów, jedności i pokoju” – skomentowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Komentarze po wyborze Leona XIV

„Moment nadziei dla milionów ludzi na całym świecie. W czasach podziałów i niepewności jego duchowe przywództwo może pomóc zainspirować jedność, współczucie i pokój. Unię Europejską i Stolicę Apostolską łączy głębokie przywiązanie do godności ludzkiej. Z niecierpliwością czekam na współpracę w naszym wspólnym dążeniu do wspólnego dobra” – podkreślił szef RE Antonio Costa.

„Gratulacje dla całego Kościoła katolickiego z okazji wyboru nowego papieża Leona XIV. Niech jego pontyfikat przyczyni się do wzmocnienia dialogu i obrony praw człowieka w świecie potrzebującym nadziei i jedności” – ocenił premier Hiszpanii Pedro Sanchez.