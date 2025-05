Leon XIV zerwał pieczęć. W tle śmierć papieża Franciszka

W niedzielę rano Ojciec Święty poprowadził modlitwę „Regina Coeli” („Królowo Niebios”), która jest odmawiana zamiast „Angelus Domini” („Anioł Pański”) w okresie wielkanocnym (od Wigilii Paschalnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego). Uczestniczył w niej tłum zebrany na Placu Świętego Piotra, do którego nowy papież przemawiał z Loggii Błogosławieństw (centralny balkon Bazyliki Św. Piotra w Watykanie).

Po modlitwie udał się przed Pałac Apostolski. Następnie otworzył papieski apartament, zamknięty drugiego dnia Świąt Wielkanocnych – 21 kwietnia. Tego dnia zmarł Franciszek, po ponad 12 latach posługi.

Watykan. Papież Leon XIV usunął pieczęcie. Apartament znowu otwarty

Gdy stwierdzono zgon Ojca Świętego, co musiało zostać potwierdzone – oprócz lekarza – także przez Kościół katolicki (według watykańskiej tradycji śmierć uznać musi kardynał kamerling – funkcję tę pełni teraz Kevin Farrell – który trzykrotnie woła papieża, używając jego imię z chrztu, lecz gdy nie otrzyma odpowiedzi, oznajmia: „vere papa mortuus est”, co oznacza: „zaprawdę, papież umarł”), zamknięto papieski apartament. 266. biskup Rzymu nie mieszkał w nim – miał on jedynie charakter reprezentacyjny. Jak wiadomo – Franciszek spał i spędzał czas w Domu Świętej Marty. Dlatego wyjątkowo zarówno na drzwi Pałacu Apostolskiego, jak i rzeczywistego miejsca zamieszkania zmarłego zwierzchnika KK, 21 kwietnia nałożono pieczęcie.

11 maja Leon XIV zerwał pieczęć i otworzył apartament, co zrobił w obecności: kard. Farrella, sekretarza stanu kard. Pietro Parolina, zastępcy do spraw ogólnych arcybiskupa Edgara Peñi Parry, sekretarza do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi abp. Paula Richarda Gallaghera i regensa domu papieskiego księdza prałata Leonarda Sapienzy – podała w niedzielę rozgłośnia Vatican News.

